València es prepara per a celebrar la ‘Korrika’, el correllengua per l’èuscar

Dimecres, 29 de març de 2017 a les 00:00h

El proper 1 d’abril València celebrarà la Korrika, la coneguda festa de l’èuscar que, enguany, arriba a la seua quarta edició i es consolida com una fita de germanor entre el poble basc i el valencià. Les Cases Basques de València Euskaltzaleok i Laurak Bat organitzen aquesta festa amb caràcter bianual i, com en les anteriors edicions, la festa tindrà l’objectiu conjunt de mostrar la cultura basca a la ciutat de València i promoure la convivència.La festa començarà a les 11 del matí a la plaça de Patraix, a València, amb una mostra d’esports rurals (Herri Kirolak), amb aizkolaris i sokatira. Després es farà un recorregut festiu d’un quilòmetre emulant la cursa ininterrompuda que es fa a Euskal Herria durant 10 dius consecutius i es portarà un testimoni amb un missatge relacionat amb la llengua. A continuació, es farà un dinar popular amb marmitako com a plat principal. Ja de vesprada, hi haurà un concert amb Mikel Karton, Garikoitz Knörr, Hugo Mas i Contraband.La convocatòria del 2015 va reunir més de 400 persones i 150 comensals, de manera que a València ja és una celebració “consolidada”, indiquen en un comunicat. Es poden adquirir tiquets per al dinar al Racó de la Corbella, situat a la plaça del Pilar, i a la seu de Laurak Bat, a Patraix.La Korrika celebra enguany el 40é aniversari. Va nàixer amb l’esperit d’arreplegar fons per a la promoció de l’aprenentatge de l’èuscar en adults i ha estat la inspiració del conegut Correllengua, la versió catalana de la Korrika. L’edició d’enguany recorrerà més de 2.000 quilòmetres per tot Euskal Herria, amb inici a Otxandio, el 30 de març, i final, el 9 d’abril, a Iruñea (Pamplona).