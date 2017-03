Un Benavent amnèsic acusa els diputats de les Corts 'd'apuntalar un sistema corrupte'

Dilluns, 27 de març de 2017 a les 12:30h

El 'ionqui dels diners' compareix desafiant i sense respondre a la comissió que investiga les residències de Cotino



RedactaVeu / València.



Marcos Benavent, el testimoni penedit que va portar a la ruïna política l'expresident de la Diputació de València, Alfonso Rus, no sap “res” de l'adjudicació de places de residències de gent major al Grup Savia, propietat de la família Cotino.



L'home que apareix en les converses del cas Taula comptant bitllets amb el també exalcalde de Xàtiva és ara un indignat antisistema que no s'està de demostrar-ho allà on calga.



Ho ha fet aquest migdia a les Corts Valencianes, on ha acusat els diputats que l'interrogaven de ser els encarregats “d'apuntalar un sistema corrupte”. Benavent ha demostrat que la seua transformació personal s'ha completat quan s'ha acarat amb els polítics. “No em representeu. No he votat per cap de vosaltres. Sou tots iguals”, els ha etzibat.