Els joves d'entre 14 i 15 anys reconeixen que la televisió i les xarxes són la seua única font d'informació

Dilluns, 27 de març de 2017 a les 12:45h

Els adolescents d’entre 14 i 15 anys reconeixen que s’informen únicament a través de la televisió i de les xarxes socials. Aquesta és una de les conclusions que la Unió de Periodistes extrau de l’activitat als centres educatius valencians, Llegir premsa als IES, que duu endavant en col·laboració amb l’Obra cultural La Caixa.L’activitat impartida per periodistes dins les aules està relacionada amb la manera com s’informen els alumnes, per tal d'apropar-los el periodisme i fomentar l’esperit crític als instituts públics. La memòria posterior conclou indicant que els joves no llegeixen periòdics i, de fet, no saben ni com ni on informar-se correctament. A més a més, habitualment no mostren cap interès per l’actualitat.Entre les conclusions, els 15 periodistes participants ressalten que la realitat informativa entre els joves de 14 i 15 es repeteix any rere any i que, encara que pot resultar “alarmant”, com indiquen en un comunicat, l’actitud dels alumnes cap a la premsa i la informació va canviant a mesura que avança l’activitat dins l’aula.Els docents-periodistes van indicar que hi ha periòdics digitals i que les xarxes socials no són estrictament mitjans d'informació, així com que existeix molt de soroll informatiu o que les notícies s'han de contrastar. Igualment, Llegir premsa als IES va posar l’accent a revelar que existeix la desinformació, la publicitat encoberta i la manipulació. Per aquest motiu, apunta la Unió de Periodistes, aquests coneixements són molt necessaris perquè els futurs ciutadans coneguen què és el dret a la informació, valoren la llibertat de premsa i d'expressió i es convertisquen en persones crítiques.Esperem, en col·laboració amb l'Obra Social “la Caixa”, seguir repetint els tallers amb nous centres, alumnes i més periodistes disposats a mostrar-los als adolescents el seu dret a estar informats des de mitjans de comunicació plurals, veraços i independents.