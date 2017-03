La inversió estrangera aterra al mercat immobiliari valencià

Dilluns, 27 de març de 2017 a les 13:30h

El mercat immobiliari valencià està en el punt de mira de la inversió estrangera davant l'encariment de la vivenda a Madrid i Barcelona. És una de les principals conclusions de l'informe sobre el sector immobiliari de la consultora CBRE, presentat aquest dilluns, que destaca que el territori valencià va registrar un terç de les transaccions immobiliàries a estrangers tancades al conjunt de l'Estat des del 2015 fins al primer semestre del 2016. Durant aquest període es van tancar 27.000 transaccions.El percentatge de compravendes d'estrangers es va elevar al 50% a la demarcació d'Alacant, on una de cada dues operacions van correspondre a inversors foranis, mentre que a la demarcació de València la proporció d'inversors estrangers en vivenda va ser del 15%.El director de l'oficina de CBRE a València, José Ángel Sospedra, ha apuntat que, fruit d'aquesta demanda creixent, s'està produint un "escalfament del mercat del sòl" i ha xifrat en un 30% l'increment de preu del sòl urbà a la ciutat de València durant l'any passat. També contribueix a l'interés inversor l'augment de la concessió d'hipoteques. A la demarcació de València, se'n van concedir 12.258 durant el 2016, un 61% més que les concedides durant l'any 2015.Les principals zones d'interés dels compradors de sòl al cap i casal són Malilla, Patraix, Quatre Carreres i Nou Campanar. A Patraix, les transaccions se situen al voltant dels 300 euros per metre quadrat i els compradors són inversors estatals, mentre que a Malilla Nord el preu del sòl oscil·la entre els 275 i els 360 €/m². Quatre Carreres registra preus d'entre 300 i 520 €/m², mentre que a Nou Campanar es paguen imports d'entre 400 i 530 €/m².Quant a la demarcació d'Alacant, l'informe assenyala que les inversions se centren a la ciutat d'Alacant, Sant Joan i Alacant Golf, amb preus del sòl d'entre 400 i 600 euros per metre cuadrat edificable. A les comarques del nord, la consultora veu moviment a la ciutat de Castelló i en localitats turístiques, com ara Benicàssim i Peníscola."El preu de la vivenda d'obra nova està creixent entre un 3% i un 5%, però no al nivell del preu del sòl, que creix entre un 25% i un 30%", ha destacat Sospedra. Aquesta diferència quant a l'evolució dels preus explica, a parer seu, la voràgine inversora per una expectativa d'increments del preu de les noves promocions. El director de CBRE a València ha posat l'exemple d'una promoció al barri de Malilla (València) que, en l'actualitat, té un preu de 1.700 euros per metre quadrat. En dos o tres anys es podria encarir fins als 2.000€/m².