El govern espanyol no dóna data per als dos AVE Castelló-Madrid

Dilluns, 27 de març de 2017 a les 13:45h

Foment preveu quatre combois diaris, amb dos d'alta velocitat i dos Alvia

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha avançat aquest dilluns a Castelló que, una vegada que acabe la circulació en obres i estiga en funcionament el trajecte Madrid-Castelló, la intenció és "quadruplicar el servici" ferroviari amb la capital de l'Estat. "Si ara està circulant un tren tipus AVE i un altre Alvia-Intercity de manera setmanal, la nostra intenció és que hi haja dos AVE i dos Alvia-Intercity diàriament", ha assenyalat De la Serna, qui ha puntualitzat que aquest augment de la freqüència suposarà incrementar el nombre de places fins a les 1.270.



Així ho ha destacat De la Serna a Castelló, després de realitzar un recorregut amb tren pel tram Sagunt-Castelló amb l'objectiu de supervisar el funcionament de la infraestructura. Sobre aquest tema, el ministre ha destacat que la jornada és un dia "important" perquè el Govern compleix amb el seu compromís de començar la circulació en proves el 20 de març. "Estem davant la finalització d'una obra molt emblemàtica que suposarà un salt endavant en les comunicacions d'aquesta comunitat autònoma", ha remarcat De la Serna.



"Per a nosaltres, el Corredor Mediterrani és una prioritat política, social i econòmica", ha insistit el ministre, qui ha recordat que l'obra ha comptat amb una inversió de 175 milions d'euros, al mateix temps que ha posat l'èmfasi en el fet que, en la col·locació del tercer carril, hi ha hagut "molta innovació tecnològica".



De la Serna ha explicat que actualment les proves de circulació es realitzen a la nit i es perllongaran al llarg del pròxim mes i mig o dos mesos fins que reben el "vistiplau" de l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària i es concloga la formació dels maquinistes perquè coneguen la ruta i les particularitats de la via.



"Queden mesos fins que vegem circular els trens", ha afirmat de la Serna, qui ha eludit donar terminis concrets de l'inici de la circulació de passatgers perquè creu que "no és prudent" que els polítics posen data a les persones que han d'encarregar-se de la seguretat.