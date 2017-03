Mateu Alemany, nou director general del València CF

Dilluns, 27 de març de 2017 a les 14:45h

El València CF ha nomenat Mateu Alemany com a nou director general de l'entitat. Després de diversos dies contemplant-se la possibilitat de la contractació de l’expresident del Mallorca, el València ha fet oficial aquest matí la contractació d’Alemany i, aquesta vesprada, explicarà les seues noves funcions dins de l’organigrama valencià en una roda de premsa al camp de Mestalla.Alemany és l’aposta de Meriton per a reconduir el ritme negatiu que viu el València des de l’entrada de l’inversor Peter Lim. La seua contractació vol ser un impuls per a la gestió d’aquest València i tornar-lo a posar en les posicions altes de la classificació i lluitant per títols en un futur pròxim.Alemany és un advocat nascut el 1963 i compta amb una important experiència de gestió en clubs professionals de futbol, després d'haver ocupat diferents llocs d'alta responsabilitat en el RCD Mallorca.