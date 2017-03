L’escriptor Joël Dicker és un dels primers protagonistes del festival València Negra

Dilluns, 27 de març de 2017 a les 14:30h

El certamen dedicat al gènere d’intriga tindrà lloc del 5 al 14 de maig



EP / València.



L'escriptor suís Jöel Dicker (Ginebra, 1985), un dels grans noms del gènere negre actual gràcies a l'èxit de La veritat sobre el cas Harry Quebert, serà un dels principals protagonistes del certamen VLC NEGRA. El festival, en col·laboració amb l'editorial Alfaguara, portarà el novel·lista a València, de manera que participarà el dilluns 8 de maig en les activitats de la trobada cultural, segons han anunciat els seus impulsors en un comunicat.



Des de VLC NEGRA --festival que es desenvoluparà a la capital del Túria del 5 al 14 de maig-- subratllen que Jöel Dicker és "el millor exemple dels nous talents del thriller europeu, autor de novel·les que han copat els llocs més alts de les llistes de vendes i que han venut més de 6.000.000 d'exemplars a tot el món".



La seua segona novel·la, La veritat sobre el cas Harry Quebert, publicada el 2013 i traduïda a 33 idiomes, va rebre el guardó del Grand Prix du Roman de l'Académie Française i el Prix Goncourt dónes Lycéens.



A més, el 2016 ha publicat, a l’estat espanyol, El Llibre dels Baltimore, que ha tingut quasi tant d'èxit com La veritat sobre el cas Harry Quebert i que confirma Dicker com un dels grans escriptors del gènere negre a Europa.



Aquest escriptor suís és un exemple de "geni i precocitat", afegeixen. Als 10 anys va fundar la seua primera revista, una publicació sobre la naturalesa per la qual va ser nomenat 'Editor en cap més jove de Suïssa'. Als 20 anys va guanyar el Premi internacional per a joves autors francòfons i després d'aquest suport va decidir dedicar-se completament a l'escriptura.