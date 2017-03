La Marató València 2016 va generar 3,5 euros per cada euro invertit i va deixar en la ciutat més de 13 milions

Dilluns, 27 de març de 2017 a les 17:00h

Corrobora les dades un estudi realitzat per l’IVIE i encarregat per l'organització de la prova

Al voltant de 3.000 participants van valorar la prova amb més d'un 9 sobre 10.

Foto: Europa Press URL curta



Etiquetes

Atletisme, Marató València, València



EP / València.



La Marató València Trinidad Alfonso EDP de 2016 va generar 3,5 euros per cada euro invertit en la prova i va deixar a la ciutat més de 13 milions de despesa turística, segons informen els responsables de la prova.



Una convocatòria més, l'organització de la Marató València Trinidad Alfonso EDP, a càrrec de la SD Correcaminos i l'Ajuntament de València, ha encarregat a l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE) l'estudi d'impacte econòmic de la prova, així com la valoració de la satisfacció dels corredors participants en l'última edició de 2016.



Les dades que ofereix aquest estudi econòmic reflecteixen l'"enorme impacte" de la marató en la renda valenciana, on els costos de l'organització de la prova (3.758.067 euros) i els ingressos turístics obtinguts per l'arribada de corredors de la resta de l’Estat espanyol i internacionals (13.247.380 euros) han suposat una despesa que genera un impacte total sobre l'economia valenciana de 9.199.390 euros de renda (PIB), el que permet generar i mantenir 350 llocs de treball en un any.



En conseqüència, per cada euro invertit per l'organització en aquest esdeveniment mundial es generen 3,52 euros a la ciutat a través de la despesa de participants i acompanyants a la ciutat de València.



L'estimació de la despesa turística realitzada a València pels corredors i els seus acompanyants en 2016 ha ascendit a 13.247.380 euros i depèn de 5 variables: nombre de corredors, nombre d'acompanyants, dies d'estada, despesa diària i origen geogràfic dels visitants.



L'organització de l'esdeveniment suposa un cost global de 3.758.067 euros, desglossat en el 66,8% que financen els patrocinadors, el 29,2% dels recursos propis (inscripcions de corredors) i les col·laboracions institucionals (4%).



Valoració dels corredors



Pel que fa a la valoració dels participants, una enquesta a 3.712 participants ­-­el 19,4% del total d'inscrits en 2016­-­ nacionals i estrangers ha confirmat que les dades són satisfactòries per a l'organització de la prova, ja que el 98% dels corredors recomanaria a altres la Marató València i la nota mitjana d'aquesta és de 8,7 sobre 10, mentre que més de dos terços la van puntuar amb més d'un 9 en el global dels aspectes consultats.



Les característiques o serveis més ben valorats pel corredor, després de la seua experiència de córrer la primera prova Etiqueta Or de la IAAF a l'Estat espanyol, han sigut l'entrada a meta en la Ciutat de les Arts i Ciències, el recorregut de la prova i els punts d'animació en el traçat (196).