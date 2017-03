El CVC mostra la seua disconformitat amb el fet que se l’haja ‘exclòs’ dels llocs de decisió de l’IVAM

Dilluns, 27 de març de 2017 a les 16:45h

Consuelo Ciscar assegura que hi havia més transparència al museu 'abans que ara'

Durant l'etapa de direcció de Ciscar 'la transparència estava clara'.

CVC, IVAM

SFJ / EP / València.



El Consell Valencià de Cultura (CVC) ha fet constar la seua disconformitat amb l’avantprojecte de Llei de l’IVAM, concretament amb un punt que l’ateny com a “màxim òrgan estatutari en matèria cultural”, expliquen en el document. Entre els membres del CVC s'hi troba Consuelo Ciscar, l'exdirectora de l'IVAM, qui ha aprofitat per afirmar durant el debat que la transparència sota el seu mandat "estava clara", ja que l'IVAM "s'auditava externament cada any".



En aquest sentit, Ciscar —qui està sent investigada per pressumptes delictes de malversació de cabals públics, prevaricació i falsedat documental per irregularitats en l'IVAM— s'ha atrevit a afirmar que el museu, mentre ella era la directora, era auditat anualment, amb un agent "extern" de la "Conselleria d'Hisenda" i, per tant, "la transparència estava clara", ha assegurat. Ha anat més enllà durant el debat sobre l'Informe que ateny a l'IVAM en dir que "quasi la transparència era més abans que ara".



El CVC, exclós



En el ple que ha tingut lloc aquest dilluns a la seu de Sant Miquel dels Reis (a València), s’han aprovat diferents informes, un dels quals està dedicat a la nova llei que ha de dirimir el futur de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) per tal que aquest deixe de dependre de l’Institut Valencià de Cultura (IVC) i passe a dependre de Patrimoni. A més a més, també pretenen actualitzar la normativa i adaptar-la a la realitat de hui en dia. Aquest nou marc legislatiu ha sigut analitzat, com és habitual, per les comissions del CVC per a, posteriorment, emetre el susdit Informe.



Al llarg del text, impulsat per la consellera Ana Noguera, el CVC fa constar que comparteix la necessitat del nou marc i la seua finalitat, ja que l’IVAM, inclòs en CulturArts, “poc o res hi té a veure”, afirmen. Fan mencions a rectificacions en alguns fragments i expliquen el seu parer pel que fa al Consell Rector de l’IVAM. Ací, també indiquen algunes millores que concreten i aclareixen el seu funcionament, i acaben indicant que “una qüestió a banda, però no irrellevant, és que s’haja suprimit la designació de membres del consell Rector per part del CVC”.



També introdueixen propostes respecte al funcionament del Consell Assessor que bàsicament atenyen a la manera de redactar perquè queden més clares.



Pel que fa a les conclusions de l’estudi de l’avantprojecte definitiu de llei, demanen que es tinguen en compte les observacions genèriques i les consideracions específiques que recullen en el susdit informe. De la mateixa manera, remarquen novament la disconformitat amb la llei que esgrimirà l’IVAM. “No compartim la injustificada exclusió de vocalies en els Consells, a proposta del Consell Valencià de Cultura, màxim òrgan assessor en matèria cultural de la Generalitat i de les institucions Públiques Valencianes”, emfatitzen. L'Informe ha estat aprovat per unanimitat en el ple d'aquest dilluns.