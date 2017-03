La Marina de València tindrà el primer centre de nàutica d'esplai de l'Estat espanyol

Dilluns, 27 de març de 2017 a les 17:30h

La Marina de València acollirà a l'antiga base de l'Emirates Team New Zealand el primer centre integrat de nàutica d'esplai de l'Estat espanyol, segons ha indicat en un comunicat. Es tractarà del primer "centre integrat de Formació Professional associat amb un centre d'innovació tecnològica i un clúster empresarial i d'emprenedoria en el sector nàutic".Es tracta d'una iniciativa de l'Associació Nacional d'Empreses Nàutiques (ANEN), de la Direcció General de Formació Professional (Conselleria d'Educació) i del Consorci València 2007, la institució que gestiona l'espai i que vol convertir-lo en un centre neuràlgic de la capital valenciana El centre impartirà dues titulacions d'FP: Títol Professional Bàsic en Manteniment d'Embarcacions Esportives d'Esplai i Títol de Tècnic en Manteniment d'Embarcacions d'Esplai. Els promotors destaquen l'alta demanda laboral d'aquest perfil especialitzat, com demostra que l'ocupació en aquesta àrea creix al territori valencià a un ritme del 5%, per damunt de la mitjana de l'Estat espanyol. "Es tracta d'un projecte global en nàutica, línia estratègica de la Marina de València", apunta el director gerent del Consorci, Vicent Llorens.A més a més, el centre d'emprenedoria fomentarà la creació i especialització de noves empreses en el sector de la nàutica d'esplai. Per a aconseguir-ho oferirà suport en la creació de projectes d'investigació i desenvolupament. La superfície total de l'espai ascendeix a 2.250 metres quadrats.A la planta baixa s'instal·laran l'hangar i set tallers: de pintura i fibra, de planta propulsora i màquines i instal·lacions tèrmiques i de fluïds, d'elecricitat i electrònica, de carpinteria, d'arboradura, de veleria i tèxtil i el taller de mecanitzat.A la primera planta s'ubicaran tres aules, els despatxos i les sales de reunions, que seran d'ús compartit, mentre que el centre d'emprenedors se situarà a la primera i a la segona planta. Aquest centre estarà adreçat sobretot a exalumnes del centre de formació i tindrà una superfície específica per a embarcacions. El centre no té ànim de lucre.