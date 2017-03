Arxivades totes les querelles presentades contra Rosa Pérez per denunciar el cas Taula

Dilluns, 27 de març de 2017 a les 17:15h

L'última de les cinc querelles interposades contra la diputada d’ EUPV en la Diputació de València, Rosa Pérez Garijo, ha quedat arxivada. Així, per tant, segons Garijo, “es posa fi a la persecució” iniciada contra la seua persona. La diputada d’esquerres ha valorat “molt positivament” aquesta decisió judicial.En concret, el Jutjat d’Instrucció número 14 de València ha arxivat la querella per injúries i calúmnies presentada per l’exgerent d’Imelsa, Rafel Soler, contra la diputada provincial d’Esquerra Unida que va destapar el cas Taula; el qual, afirma Rosa Pérez-Garijo, “s’ha convertit en la causa contra la corrupció més important del País Valencià”.Rosa Pérez ha recordat que aquesta era la darrera de les cinc querelles que s’han interposat contra ella “com a conseqüència de la denúncia del cas Taula”. La diputada d‘EUPV ha subratllat el fet que “mentre aquestes querelles s’han arxivat una per una, continua viva la denúncia que vaig presentar en juliol de 2014 davant la Fiscalia Anticorrupció i el procediment judicial que se n’ha derivat de la mateixa i que apunta cap al Partit Popular com una presumpta organització criminal”.L’exgerent d’Imelsa i actual diputat provincial del PP, Rafael Soler, va interposar una querella criminal per un presumpte delicte d’injúries i calúmnies contra la denunciant de Taula. En la querella, interposada arran de la roda de premsa que Pérez Garijo va donar el passat 22 d’abril de 2015, s’exigia a la diputada provincial la quantitat de 15.000 euros en concepte d’indemnització per la presumpta vulneració del dret a l’honor de Soler. Tal com es relata a la resolució judicial, de data de 24 de març de 2017, la diputada d’EUPV es va limitar a lliurar als mitjans de comunicació uns documents implicats en la causa i que féien referència al gerent d’Imelsa en diferents anys de l’etapa anterior a la gerència de Marcos Benavent.