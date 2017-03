L'amo de Las Arenas planeja obrir un hotel de luxe al centre de València

Dilluns, 27 de març de 2017 a les 18:30h

El Grupo Santos estudia ubicar el complex en un immoble residencial a l'encreuament dels carrers de Sant Vicent i de Maria Cristina

Grupo Santos, propietari de Las Arenas, planeja construir un nou hotel de luxe a València. El complex podria estar ubicat a l'encreuament dels carrers de Sant Vicent i de Maria Cristina, prop de la plaça de l'Ajuntament, segons ha avançat Radio Valencia Cadena SER aquest dilluns.



L'immoble on se situaria el nou hotel és propietat de l'empresa i la seua obertura no és imminent perquè la cadena acaba d'obrir un altre hotel a Màlaga. Tot i això, la companyia ja ha avisat els llogaters que no els renovarà els lloguers, amb la qual cosa les obres de transformació de l'edifici podrien començar quan acaben els contractes d'arrendament.

L'Ajuntament de València, que segons El Mundo encara no té comunicació oficial del projecte, ha d'autoritzar la reforma i el canvi d'ús de l'immoble.