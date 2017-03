L'efecte Primark reposiciona les grans cadenes al carrer Colom

Dimarts, 28 de març de 2017 a les 00:00h

L'arribada de la firma irlandesa atrau els operadors comercials cap al tram baix del carrer

Una botiga de Primark a Eindhoven (Països Baixos).

Primark URL curta



Etiquetes

comerç, gran comerç, Primark



Jordi Velert / València



Les cues que va generar l'obertura de la macrobotiga de Primark a la Gran Via de Madrid encara tardaran a arribar a València, on la multinacional irlandesa ha topat amb problemes burocràtics per a obrir el seu primer punt de venda. Tot i això, el futur desembarcament de la companyia de moda al centre de València ja està reubicant els operadors comercials al carrer de Colom, segons indica la consultora CBRE.



Les expectatives generades per l'obertura del local comercial entre el carrer de Russafa i el passatge del Doctor Serra han revaloritzat el tram baix del principal eix comercial del cap i casal. Si en anys anteriors les grans cadenes prioritzaven la vorera imparella per a situar les seues botigues, aprofitant l'efecte tractor dels centres d'El Corte Inglés, ara el principal pol d'atracció és Primark i la vorera parella ha guanyat atractiu.



Un exemple d'aquesta tendència va ser el trasllat, al desembre, de la botiga de Pull and Bear, del número 15 de Colom al número 2. El concepte jove d'Inditex està ubicat estratègicament a la vorera parella i fa cantonada amb el carrer de Russafa, que acollirà una de les entrades de l'esperat punt de venda de la companyia irlandesa, de 8.000 metres quadrats.



"Tota la ciutat a nivell retail (distribució) està esperant l'obertura de Primark", assenyala José Ángel Sospedra (CBRE). No debades, al complex comercial que acollirà la macrobotiga ja han apujat la persiana un local de Domino's Pizza i un restaurant de Foster's Hollywood. L'espai compta també amb un aparcament de 8.000 places per a absorbir l'afluència de clients de la firma de moda de baix cost.



Les traves per a obtenir llicència



Mentre els operadors es reposicionen, el cert és que les obres de Primark estan parades. El grup Aza, impulsor del complex, encara no ha aconseguit la llicència d'activitats per a tirar endavant amb la construcció de la botiga. Ho impedeixen dificultats per a aconseguir un permís de seguretat en l'evacuació.



L'altre obstacle a l'horitzó de la macrobotiga són les limitacions a la llibertat horària. El carrer de Colom és una de les zones que permeten l'obertura de comerços els diumenges, però el local de Primark no té cap eixida a aquest eix comercial i a priori quedaria fora del perímetre on es permet apujar la persiana els set dies de la setmana.



El tram calent de la restauració



Si el carrer de Colom concentra el comerç de moda, l'eix equivalent en restauració i botigues per a turistes és el tram del carrer de Sant Vicent situat entre la plaça de l'Ajuntament i la plaça de la Reina. "És un tram molt calent en què és difícil trobar un local buit i pels que estan buits es demana una renda similar a la de Colom", explica Sospedra, qui ho vincula a l'auge turístic de València.



Una altra tendència del mercat immobiliari del cap i casal és el tancament de botigues repartides en diverses ubicacions per a concentrar-se en un sol local, seguint el model de botiga insígnia (flagship store). Disposar dels locals menuts permet l'entrada de nous operadors estatals i internacionals a les zones prime (les de més valor comercial), segons ha constatat la consultora.