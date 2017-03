El Circuit Cultural Valencià creix en adhesions i pressupost: 69 pobles i 1.250.000 euros

Dilluns, 27 de març de 2017 a les 18:30h

Per primera vegada la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana i la Universitat d’Alacant se sumen a la xarxa cultural



El Circuit Cultural Valencià ha passat, en dos anys, de comptar amb 46 municipis adherits a 69 i dues universitats —la d'Alacant i Jaume I de Castelló— i, alhora, ha augmentat el seu pressupost un 163 per cent des de 2015.



La xarxa cultural és una de les grans apostes del pla estratègic cultural que pretén vertebrar el territori i fer arribar les principals propostes de música, escèniques i audiovisuals arreu del País Valencià. El projecte es basa en l’antic Circuit Teatral que va impulsar la Generalitat Valenciana en la dècada dels noranta i que amb l’arribada del PP a les institucions va desaparéixer.



Els membres que en formen part s’han reunit aquest dilluns en sessió ordinària a la Casa de la Cultura de l'Alcúdia (la Ribera Alta), un enclavament cultural que enguany celebra el seu 30 aniversari. La reunió de treball se celebra cada sis mesos en alguna de les poblacions que pertanyen al circuit i hi assisteixen els gestors culturals (municipals), juntament amb el secretari autonòmic de Cultura, Albert Girona, i el director general de l'IVC, Abel Guarinos. Aquesta primera reunió de 2017 ha comptat, a més a més, amb la participació dels nous directors adjunts: Marga Landete, de Música i Cultura Popular; José Luis Moreno, d'Audiovisuals i Cinematografia, i Roberto García, d'Arts Escèniques.



A l’assemblea han assistit representants dels municipis que s’han sumat al Circuit al llarg d’aquest 2017, com Corbera, Morella, Ontinyent, Petrer i Xest, així com la Universitat d’Alacant, que també s’hi ha sumat. D’aquesta manera, de les 46 poblacions que impulsaren la xarxa en 2015, s'ha passat a 69 i dues universitats.



Per altra banda, el pressupost que s’hi destina també s’ha vist augmentat, ja que s'ha passat dels 475.000 euros a 1.250.000 —és a dir, un 163% més— per al 2017.



Guarinos ha destacat el desenvolupament del Circuit, ja que s'està duent a terme amb l’objectiu de recuperar, vertebrar i expandir la cultura a través del territori. Per això confia en el fet de poder ampliar “progressivament” la xarxa de poblacions que formen part d'aquestes programacions conjuntes que realitzen des de Cultura de la Generalitat amb les localitats valencianes. Per la seua banda, Albert Girona també destacava aquest fet sumatori, ja que això fa que es “descentralitze” la cultura, seguint fil per randa el preestablert en el Fes Cultura i, alhora, complir l’objectiu del pla estratègic en aquest sentit, com és “cohesionar, democratitzar i aproximar la cultura als valencians i valencianes mitjançant programacions atractives als seus municipis", destacava el secretari autonòmic.



Programació professional i cofinançada



La incorporació al Circuit permet als municipis acollir-se a una àmplia oferta de programació professional i cofinançada sempre que disposen d'un gestor cultural o programador cultural que s'encarregue de les tasques de programació, difusió i tramitació. A més, també han de disposar d'un pressupost mínim per a assumir els costos derivats de la programació, entre els quals figura l'assumpció de la meitat dels caixets que formen part del conveni de col·laboració.



El Circuit facilita als ajuntaments el fet d'acollir-se a cinc tipus de modalitats per a accedir a les corresponents programacions. Així, la modalitat de teatre, dansa i circ es divideix en dos que permeten la programació d'un mínim de deu espectacles en el cas de la modalitat A i un mínim de sis espectacles en el de la modalitat B, mentre que la modalitat de lírica facilita la programació d'un mínim de dos espectacles de sarsuela o òpera en format escènic i representada per companyies professionals valencianes.



En el cas de la modalitat de música, que es va incorporar en 2016, permet acollir una programació d'un mínim de cinc concerts de grups professionals valencians en els quals, com a mínim, figurarà un grup que cante en valencià. Per la seua banda, la modalitat de cinema i audiovisual garanteix l'accés a una programació d'un mínim de dues sessions de curtmetratges valencians del catàleg que ofereix l’IVC.



La presència en el Circuit permet compartir els costos dels concerts de música, mentre que en el cas dels curtmetratges, els consistoris adherits hauran d'assumir els costos de reproducció o d'autor i, en cas de sol·licitar-los, el cost del viatge del director o intèrprets de la projecció per a facilitar la seua participació en la presentació de l'audiovisual i el col·loqui posterior.