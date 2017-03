Cultura destina 344.000 euros per a consolidar la dansa

Dilluns, 27 de març de 2017 a les 21:00h

L'Institut Valencià de Cultura ha convocat les ajudes per al foment de les arts escèniques del sector de la dansa, l'import total de les quals, per a 2017, arribarà als 344.000 euros. Açò suposa un increment del 5,85% respecte a la quantitat que es va destinar l'any passat i un 63,81% més del que es va destinar el 2015.La convocatòria dóna resposta a una de les peticions del sector com és que les ajudes i subvencions es feren durant el primer trimestre de l’any. Aquestes no són les primeres ajudes per al foment de les arts escèniques ja que la setmana passada el departament de Cultura va anunciar més de 2.000.000 d’euros d’ajudes al teatre i el circ La finalitat d’aquesta línia d’ajudes és contribuir a consolidar el sector de la dansa valenciana, fomentar la coreografia i la promoció de companyies i grups de dansa de caràcter professional, el desenvolupament i promoció de qualsevol tipus d'actuacions, festivals i certàmens. També es pretén donar suport a la creativitat coreogràfica i fer-ne difusió, així com cooperar amb altres agents i entitats culturals en el sector de la dansa, d'àmbit públic o privat.La convocatòria d'ajudes estableix sis modalitats que experimenten un increment d'entre el 2% i el 17% respecte a l’any 2016 —i entre el 20% i el 340% respecte a l’última convocatòria del PP en 2015—. Així, la producció coreogràfica per a un muntatge concret disposarà d'un import de 155.000 euros, mentre que les ajudes a gires d'empreses de dansa comptaran amb un import global de 60.000 euros. Pel que fa a projectes emergents de producció coreogràfica, tindran un import de 22.000 euros i les ajudes a entitats sense ànim de lucre seran de 35.000 euros. Per la seua banda, les ajudes a la formació, investigació i edició tindran un 10% més de pressupost respecte a 2016 i un 340% respecte al 2015. Finalment, les ajudes per a la realització de festivals i mostres de dansa disposaran de 50.000 euros.A principis del mes de març, l'Institut Valencià de Cultura va anunciar la recuperació del festival Dansa València , que tindrà lloc del 6 al 9 d’abril i on, al llarg de quatre dies, els teatres Principal, Rialto, El Musical, la Sala Matilde Salvador i espectacles de carrer a la plaça del Patriarca ompliran de dansa el cap i casal amb una destacada presència de companyies valencianes i d'estrenes.L'organització del festival vol reprendre el caràcter de mostra que va tenir en un passat i reunirà entre quatre i cinc espectacles per jornada i programadors del territori valencià i l'estat espanyol, així com també d'internacionals, per tal de facilitar que es puguen veure de forma concentrada les darreres creacions coreogràfiques. També en aquesta edició es reprendrà la col·laboració amb altres institucions com ara l'Ajuntament de València, amb representacions al teatre El Musical o la Universitat de València.Per la seua banda, el Ballet de la Generalitat, que fins a aquest 2017 havia sigut un cos estable de ball, ha passat a tenir una altra configuració, ja que segons els espectacles i projectes en què participen es farà una selecció de ballarins. D’aquesta manera, l’IVC pretenia donar oportunitats als ballarins més joves perquè tingueren l’opció de poder accedir al cos de ball. Pel que fa a la decisió de prescindir d’un cos estable, responia a una decisió d’ajust pressupostari.