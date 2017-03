CCOO denuncia que l'atenció a pacients de fora de la Ribera satura l'Hospital d'Alzira

Dimarts, 28 de març de 2017 a les 00:00h

El sindicat exigeix que s'amplie la plantilla i denuncia que l'empresa es preocupa més de la seua imatge que de la qualitat de l'atenció mèdica



Leo Part / València.



Les imatges de l’interior de l’hospital de La Ribera fetes públiques pel sindicat de CCOO PV demostren de forma gràfica la situació de saturació que afecta el centre sanitari d’Alzira. En una de les fotografies que acompanyen aquesta informació es veu un box –inicialment per a dos llits– ocupat per quatre llits i quatre pacients i amb els acompanyants aglomerats al seu voltant. En una altra es pot veure un corredor d’urgències amb fins a cinc pacients que esperen ingressar en alguna habitació, mentre que en una tercera instantània s'observa un passadís ocupat per pacients, acompanyants i material.



Segons CCOO, la saturació es deu a la falta de personal i de llits –tant a l’hospital com als centres de salut– “perquè la població que s'hi ha d'atendre és molt gran i perquè es realitza molta activitat de fora de la comarca”. En un comunicat difòs ahir, dilluns, el sindicat lamenta que amb “tan pocs recursos materials i humans és molt difícil prestar una atenció sanitària a la població”. En aquest sentit, sostenen que “falten metges, infermeres, auxiliars i zeladors” i, sobretot, que “les ràtios de personal i de llits són les més baixes de la Conselleria de Sanitat”.



Davant aquesta lamentable situació, CCCO es pregunta al comunicat “on està el compromís que sol·licità l’associació de directius perquè l’empresa reforçara la plantilla de personal –que és un 20% inferior a la dels hospitals públics– i augmentara els mitjans materials que tanta falta fan?”



No obstant això, el sindicat considera que si el treball es fa i els pacients s’atenen “és gràcies a la professionalitat del personal que hi treballa, que fa el que pot i més”, i no als portaveus de l’associació de directius, que, segons CCCOO, “es dediquen a fer campanya en horari laboral, a reunir-se amb polítics, a enredar, confondre, intimidar...”





Un passadís de l'hospìtal ocupat per pacients, acompanyants i material.



Per això, CCOO insta Ribera Salut a “deixar de dedicar-se a la campanya de defensa dels seus interessos empresarials i a ocupar-se i preocupar-se per augmentar la plantilla i els recursos materials” necessaris per tal de poder prestar “una atenció sanitària a la població de qualitat, humana i digna”.



L’organització sindical posa com a mostra de la caòtica situació que es viu al centre sanitari de La Ribera el cas d’una pacient que va entrar a Urgències un divendres a la nit, després que el facultatiu haguera dedicit ingressar-la i que va “passar més de 24 hores en el box d’urgències” mentre que els seus acompanyants havien de romandre a la sala d’espera. “Quan el facultatiu informa que ‘per fi’ disposen d’un llit lliure per a la pacient, encara han d’esperar més de 30 minuts perquè un zelador puga traslladar la malalta a l’habitació”,. En concret, a una estança que “no és individual, sinó que ja hi ha una persona agonitzant...”.





Un corredor d’urgències amb cinc pacients que esperen ingressar en alguna habitació.



Finalment, i davant les campanyes publicitàries de Ribera Salut que, a parer del sindicat, volen donar la impressió que l'empresa “busca pacients que tinguen una història bonica, sincera i feliç que contar entre els seus pacients”, CCOO denuncia que les persones que estan malaltes, “no són un conte de fades amb final feliç ni són un resultat econòmic d’una empresa multinacional. Són essers humans que estan travessant per una mala situació”.