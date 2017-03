Montoro no descarta una quitança per a reduir el deute causat per l'infrafinançament

Dilluns, 27 de març de 2017 a les 20:30h

El conseller d'Hisenda, Vicent Soler, considera un "èxit del govern valencià" el nou plantejament de cara a la reforma del sistema de finançament

El ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, ha afirmat aquest dilluns que el govern espanyol no descarta que es puga aprovar quitança de deute a les comunitats autònomes dins del marc de la reforma de finançament autonòmic. "Estem encara escoltant els experts en finançament autonòmic i, en eixe aspecte, estarem oberts a tots els suggeriments", ha apuntat el ministre. Així ho ha assenyalat Montoro en declaracions als periodistes abans de participar en el IV 'Fòrum Pensar a Espanya: impostos, despeses i dèficit fiscal', organitzat per El Mundo i Expansió, a només quatre dies que el Consell de Ministres presente i aprove el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2017.



Després d'escoltar les paraules de Montoro, el conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha considerat un "èxit del govern valencià" aquesta intenció de l'executiu espanyol de no descartar les quitances al deute de les autonomies amb l'Estat. "Hem reiterat en tots els fòrums estatals la necessitat que qualsevol solució al finançament de les comunitats autònomes ha d'arreplegar una eixida per al deute generat per l'nfrafinançament", ha indicat Soler.



El titular d'Hisenda ha afegit que "el cas valencià és especialment greu perquè els seus recursos per habitant són els més baixos de totes les comunitats autònomes", alhora que ha volgut recordar que "encara es recorden les visites, a la Comunitat Valenciana, de representants ministerials del govern del PP que negaven el deute històric per l'infrafinançament dels valencians".



En aquest sentit, Soler ha recalcat que "qualsevol negociació del finançament autonòmic no serà completa si no s'introdueix una solució al deute generat per l'infrafinançament". El titular d'Hisenda ha indicat, a més, que "ha fet falta molta pedagogia per fer entendre que les comunitats han de partir d'un nivell similar des del punt de vista de la funció que compleixen perquè el nou sistema siga realment just".



“Deute provocat per un mal finançament”



"Si no es dóna una solució a aquest problema, el nou finançament naixerà coix i la Comunitat Valenciana i altres autonomies seguiran llastrades pel pes d'un deute provocat per un mal finançament", ha afirmat Soler, qui ha posat l'accent que "el pes relatiu del deute en els pressupostos marca claríssimament la diferent situació amb què comencen les comunitats davant el procés de negociació".