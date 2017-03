Cultura dóna rang oficial al Museu de la Pilota del Genovés

Dilluns, 27 de març de 2017 a les 20:00h

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha reconegut el Museu de la Pilota del municipi del Genovés com a museu oficial de l'esport nacional. El Museu recull el llegat històric relacionat amb el joc de la pilota valenciana, la seua investigació, conservació i difusió a través d'exposicions i altres activitats. A més, s'encarrega de promoure la continuïtat generacional d'aquest esport que constitueix una de les manifestacions clarament valencianes.El Museu de la Pilota va obrir les seues portes el 2003 al municipi del Genovés, localitat molt arrelada a aquest esport autòcton. Alberga material relacionat amb la pilota valenciana i amb qualsevol altra modalitat de joc de mans, ja siga a l'Estat espanyol, Europa o Amèrica. A través de les seues activitats mostra els aspectes més propis de la pilota amb un objectiu bàsic: protegir i difondre el patrimoni cultural i esportiu de la pilota valenciana. L'objectiu del Museu de la Pilota és reunir en un sol espai, de forma àmplia i precisa, elements i documentació relacionats amb aquest esport.El centre és un espai obert, sense sales tancades, tot i que cada espai està dividit visualment. En primer lloc trobem una sala amb panells informatius i vitrines que contenen el material. Aquests panells parlen de l'esport de la pilota: de la seua vestimenta, de com són les pilotes que s'utilitzen, quines són les parts d'un trinquet, com es preparen la mà els jugadors en les diferents modalitats i quins són els colps utilitzats. A les vitrines es presenta material relacionat amb aquest món, des de pilotes de tot tipus fins a proteccions, cartells, medalles i fullets.El segon espai està dedicat a les maquetes de les diferents modalitats, des d'un frontó valencià fins a un carrer, passant pel tradicional trinquet. En una altra zona es troba la sala d'audiovisuals, on es poden veure les diferents projeccions, vídeos divulgatius, promocionals o partides concretes. Finalment, hi ha una zona interactiva on es pot trobar informació a les pantalles tàctils i que ha sigut reforçada per la biblioteca, on es poden trobar fotografies, premsa i diferents publicacions.El museu compta també amb una “galotxeta”, un espai reduït on es pot practicar aquesta modalitat de la pilota, especialment indicada per a persones que no estan familiaritzades amb l'esport. A més, des del museu es pot accedir al trinquet municipal, un recinte actiu que està al servici del visitant i on es pot veure l'espai que utilitzen els professionals.