Mateu Alemany: 'Lim m’ha transmés confiança i vindrà prompte a València'

Dilluns, 27 de març de 2017 a les 20:45h

El nou director general del València promet “exigència i molt de treball” per a retornar el València "on mereix"



Javier Cid / València.



Mateu Alemany s’ha presentat aquesta vesprada com a nou director general del València CF en una roda de premsa on ha destacat que el màxim accionista del València, Peter Lim, li ha donat “tota la confiança i il·lusió necessàries” i que prompte vindrà a Mestalla per veure l’equip. A més, Alemany ha explicat que el seu nivell d’exigència serà “el màxim, que és el que demana un club amb tanta història com el València”.



En l’acte de presentació, el nou executiu del València CF ha estat acompanyat d'un bon nombre de membres del club com ara Alexanko, Layhoon Chan, Kim Koh, Draper, Juan Cruz Sol, Voro, Tendillo o Anil Murthy, que representen eixa unió i consens que ha explicat que hi haurà a partir d'ara en l'entitat valencianista.



La presidenta del València, Layhoon Chan, ha acompanyat Alemany en un primer moment en la taula i ha fet una presentació inicial en què ha determinat que s'ha elegit Alemany perquè “coneix molt bé el futbol espanyol i ha tingut molta experiència en aquesta faceta”.



Durant la roda de premsa, Alemany s’ha mostrat “molt content i il·lusionat” per la nova etapa que mamprén. A més, el també advocat ha explicat que si no estiguera segur i il·lusionat no hauria deixat la seua vida a Mallorca, però ha insistit en el fet que els canvis interns es produiran “des de l’anàlisi i sense precipitació”. “És un gran repte personal i professional. Confie en mi mateix i vinc amb la confiança que m’han trasmés”, ha indicat.



Alemany ha ressaltat que el passat no li interessa i que el que desitja és guanyar-se la credibilitat i la confiança en el dia a dia. “No puc tenir la confiança de tots abans de començar a fer feina. Hem de mirar cap endavant i l’objectiu final és que els resultats del primer equip es donen. De tota manera, per a això han de millorar moltes altres coses. Sóc un enamorat dels detalls i eixos detalls poden marcar la diferència en l’estructura interna. Necessitem la col·laboració de tots. Podrem millorar si espentem tots cap al mateix costat. Qui no estiga en la mateixa línia, no estarà en el projecte del València CF”, ha explicat Alemany.



Respecte a la seua figura dins de l’organigrama del club, Mateu Alemany ha afirmat que serà el primer executiu del club, però que la gestió es farà “en equip i amb la col·laboració i el consens com a valors fonamentals”. També ha insistit que ell s'encarregarà de ser el portaveu, però que les decisions es prendran “des de la base cap amunt” i que serà el club qui decidirà sobre l’entrenador, encara que ha afirmat que “ara no és el moment", atés que hi ha un partit diumenge i l'equip es troba enmig d’una competició on vol "donar el màxim per estar al més amunt possible”.



El dirigent valencianista també ha incidit en el fet que, en l’àmbit esportiu, l’objectiu en el futur no el marcarà ell sinó “la història i l’afició del València”. “Els que em coneixen saben que el meu nivell d’exigència és molt alt, tant amb mi com amb tots els que treballen amb mi. Jo no pose límits als resultats esportius. Hem d’exigir-nos el màxim o inclús un poc més del màxim”, ha asseverat.





El nou director general del València ha arribat molt somrient. Fotografia: Javier Cid.



Pel que fa al màxim accionista del València, Peter Lim, Mateu Alemany ha dit que vindrà a València per veure l'equip, encara que sense data prevista. També ha revelat que el propietari “està disgustat per com van les coses”, però que té el nivell d’il·lusió necessari perquè les coses milloren i canvien. “El nivell d’exigència que té aquest club ja ho diu tot. Amb un altre club no hauria desmuntat la paradeta de Mallorca”, ha bromejat.



Quant als possibles fitxatges i el sostre de despesa que té el club, ha destacat que la direcció esportiva té eixa responsabilitat, però que la seua figura es distingirà perquè hi haja comunió entre la part econòmica i l’esportiva. “Hem de trobar els camins que ens duguen a fer les coses perfectes. No m’agraden els errors. Intentarem que n'hi haja els mínims. Si un treballa molt, s’enganya molt menys”, ha persistit.



Alemany ha volgut demanar paciència, ja que els canvis necessiten un procés llarg i ha especificat que la relació amb l’afició i els mitjans de comunicació es treballarà perquè siga “la millor possible per al València”. Respecte a l’estadi, ha dit que sap que “hi ha voluntat d’accelerar les coses i és un dels grans reptes”, però que és prompte per a fer una anàlisi.



Per últim, el nou dirigent del València ha destacat que no coneix personalment Jorge Mendes i que el paper de la presidenta, Layhoon Chan, serà el de “màxima representant”. Els canvis no seran una cosa immediata ni precipitada. Analitzarem les coses i seguirem una línia d’exigència i treball sense límits. Hem d'exigir-nos tots al màxim”, ha conclòs.