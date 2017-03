Sanitat inicia el procés per a recuperar la gestió pública de l'Hospital de la Ribera

Dimarts, 28 de març de 2017 a les 13:45h

La consellera Carmen Montón espera que Ribera Salud col·labore i siga "lleial" durant el procés de reversió de la concessió



RedactaVeu / València



La Conselleria de Sanitat Universal ha remès a l'empresa Ribera Salud les normes de reversió del departament de salut d'Alzira, el contracte de la qual expira el 31 de març del 2018, i li comunica que, durant aquest últim any de concessió, qualsevol canvi en el funcionament haurà de comptar amb l'informe favorable de la direcció general de Recursos Humans i Econòmics del departament que dirigeix Carmen Montón.



Així figura en la comunicació que aquest dilluns va remetre el director general de Recursos Humans, Justo Herrera, a Ribera Salud, en la qual adverteix que aquestes normes són de "caràcter vinculant" per a la concessionària i que el seu incompliment "desplegarà les facultats de policia que la normativa atribueix a l'òrgan de contractació". D'aquesta manera s'inicia el procés de reversió de la concessió administrativa de l'Hospital de la Ribera, que serà de gestió pública a partir d'abril del 2018.



Aquestes normes persegueixen que, quan finalitze el contracte de la primera de les cinc concessions sanitàries existents arreu el territori --que es va aprovar el 31 de març del 2003--, es produïsca la reversió del servei "sense cap impacte en la prestació assistencial que puga perjudicar" els pacients d'aquest departament de salut



Per aquest motiu, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha establert, en el document adreçat a l'empresa Ribera Salud, un full de ruta que comença amb la sol·licitud d'informació sobre estructura organitzativa, recursos humans i econòmics així com de l'activitat assistencial. Aquest primer document haurà d'estar en mans de la Generalitat Valenciana l'1 de maig.



Sanitat haurà de verificar i comprovar llavors aquesta informació i es crearan grups de treball bilaterals entre l'administració i la concessionària per a aclarir aspectes concrets.



El departament que dirigeix Carmen Montón podrà intervenir en la presa de decisions que es puguen adoptar fins que acabe el contracte i que modifiquen la situació que s'haja presentat en els informes que ha demanat a Ribera Salud o qualsevol altra que afecte a la prestació del servei més enllà del 31 de març del 2018.



La Conselleria assegura els llocs de treball



La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, ha explicat aquest dimarts que la comunicació enviada ahir a l'UTE Ribera Salud amb les normes de reversió del departament de salut d'Alzira suposa "el principi de la fi del model de privatització sanitari del PP". "A partir de l'1 d'abril comença un període de transició on la Conselleria vetlarà perquè hi haja una bona qualitat assistencial fins a abril del 2018, quan passarà a ser un centre de gestió pública directa", ha puntualitzat.





La consellera de Sanitat Universal, Carmen Montón, en una imatge d'arxiu. / LA VEU



La titular de Sanitat ha explicat que, amb aquestes normes i a partir de l'1 d'abril, s'obliga a la concessionària a "consultar" qualsevol decisió amb la Conselleria que, a més, haurà de "donar el vistiplau a qualsevol decisió important d'aquest departament". "Fins ara, el règim de concessió no possibilitava, ni tan sols, prendre cap decisió a l'administració. A partir de l'1 d'abril del 2017, açò canvia", ha indicat.



Sobre les normes de reversió, Montón ha explicat que són pautes "molt àmplies" i que van des de la integració dels sistemes informàtics a la verificació de les inversions, infraestructures i la tecnologia, per la qual cosa ha puntualitzat que aborden qüestions més tècniques. D'aquesta manera, ha avançat que, per a tractar qüestions relacionades amb el personal, s'ha convocat per al pròxim 6 d'abril una reunió informativa sindical per a poder marcar el full de ruta per als treballadors.



No obstant això, ha insistit que els empleats "seguiran als seus llocs de treball" i els veïns de les comarques de la Ribera "tindran la mateixa cartera de serveis". "Estem complint el compromís que el president de la Generalitat, Ximo Puig, va subscriure al principi de legislatura en l'Acord del Botànic", ha defensat Montón.



L'opacitat, el cavall de batalla contra Ribera Salud



Per a la consellera, els principals problemes del model de concessió implantat pel PP al País Valencià són "l'opacitat de dades i la falta d'accés de l'administració a disposar de primera mà de la informació del que passa en un departament sencer", com és el cas del d'Alzira. "El model impedia que es posara a la disposició de l'administració aquesta informació", ha lamentat.



Per açò, ha indicat que el seu departament ha sol·licitat les dades sobre personal i funcionament a Ribera Salud per a "anar pilotant aquesta transició que és llarga però que serà serena" i que es prolongarà durant un any, des d'aquest mes d'abril al del 2018.



Preguntada per l'actitud de Ribera Salud envers el procés de reversió, la consellera Montón ha manifestat el seu desig que l'empresa actue "amb lleialtat" cap a l'administració i el Consell, que "estiga a l'altura de les circumstàncies i que entenguen que el contracte ha acabat i que, per tant, han de col·laborar perquè es tracta del benestar i la salut de la ciutadania".



La consellera de Sanitat ha recordat que el compromís del Consell és tenir "una gestió rigorosa de les concessions" perquè "des del 2008 no s'havien produït les liquidacions". En aquest punt, Carmen Montón ha remarcat que el govern de la Generalitat està treballant per a "tenir una gestió més rigorosa i de major control de les concessions i anar finalitzant els contractes". "El primer contracte que finalitza és el d'Alzira, i en açò estem, i la resta continuarem amb el control rigorós de la gestió sanitària", ha resolt la consellera.