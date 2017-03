Sueca acull la Travessia Platja de les Palmeres, una de les proves més importants del País Valencià

Dimecres, 29 de març de 2017 a les 00:00h

La capital de la Ribera Baixa acull, el proper diumenge 2 d’abril, la II edició de la Travessia Platja de les Palmeres que se celebrarà a partir de les 11 hores, organitzada pel Club de Natació de Sueca en col·laboració amb l’Ajuntament de Sueca. Igual que en l’edició passada, la travessia comptarà amb dos circuits, un de 1.500 metres triangular i l’altre de 3.000 metres, en aquesta segona distància el circuit es realitzarà dos vegades.El regidor d'Esports, Vicent Baldoví, ha destacat “la feinada que comporta l’organització d’un esdeveniment d’aquesta categoria i ha agraït a totes les persones i col·lectius que estan implicats per la gran tasca que estan fent perquè tot isca perfecte."Baldoví ha encoratjat tots els amants de l’esport a sumar-se a la prova que comptarà "amb nedadors de gran prestigi del nostre territori”.Per la seua banda, el president del Club de Natació de Sueca, Pau Tomás, ha assenyalat que l’objectiu d’aquesta travessia és que els participants “passen una estona agradable, que es tracte d’una prova tranquil·la i sense cap problema, i on predominen el valors que caracteritzen l’esport”.A hores d’ara, ja hi ha inscrits al voltant d’uns 180 nedadors i des de l’organització preveuen arribar a les 300 inscripcions, ja que el mateix dia en diferents localitats mediterrànies també se celebren altres proves del mateix caràcter esportiu. També, s’ha remarcat que tot l’avituallament que no s’utilitze anirà destinat a l’Asil d’Ancians de Sueca.A més, es comptarà amb nedadors de reconegut prestigi i amb aquells que guanyaren l’edició anterior, que ja han confirmat la seua participació, Rubén Gutiérrez, del Club de Natació Aqüis de Talavera de la Reina (Toledo) en la prova de 1.500, i Víctor Benages, del Club Huracán de València en la prova de 3.000 metres.Com a novetat, enguany els organitzadors compten amb la col·laboració del Club de Piragüisme d’Algemesí, que cobriran tot el circuit amb piragües per tal de garantir la seguretat dels nedadors, a més del Club Triatló Sueca i el Club de Córrer Peus Quiets.Els interessats en participar poden inscriure’s a la web www.crono4sports.es fins divendres, 31 de març.