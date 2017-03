Rajoy promet acurtar el viatge València-Barcelona mitja hora el 2018

Dimarts, 28 de març de 2017 a les 11:30h

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha promés aquest dimarts una reducció de mitja hora en el temps de viatge entre València i Barcelona, que es produirà l'any 2018. Durant una visita a Barcelona ha afirmat que, durant el primer trimestre de l'any que ve, començaran a circular trens en proves al tram Vandellòs-Tarragona, on la inversió total serà de 667 milions d'euros.Rajoy també ha aprofitat la visita a la capital catalana per a anunciar que els trams catalans del Corredor Mediterrani estaran enllestits per a la primavera del 2020. El cap de l'executiu espanyol ha fet aquests anuncis en una jornada sobre infraestructures organitzada pel govern espanyol i a què han assistit 500 persones, entre empresaris i representants de diverses administracions i partits polítics.A més, Rajoy ha anunciat inversions per valor de 4.000 milions d'euros fins al 2025 al servici de rodalies de Catalunya. Els primers 1.885 milions s'invertiran entre aquest any i el 2020. Quant a les inversions al País Valencià, el president del govern espanyol ha destacat l'arribada de l'AVE a Castelló.El Corredor Mediterrani és, en paraules de Rajoy, "una prioritat econòmica, política i social perquè és una obra vertebradora i modernitzadora". El cap de l'executiu espanyol ha apuntat que els Pressupostos Generals de l'Estat han destinat "quantitats importants" a la infraestructura. En aquest sentit, ha destacat que el corredor compta ara amb la figura d'un coordinador tècnic, Juan Baños, que el desenvoluparà de manera més eficient que fins al moment.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha exigit al govern espanyol que actue "amb justícia i equitat" amb les comunitats autònomes i ha asseverat que al Consell li sembla "bé" que Catalunya "reivindique el que li correspon". Ha matisat, però, que "això no serà a costa de la Comunitat Valenciana".



"La Comunitat Valenciana el que espera és que es complisca amb la Comunitat Valenciana, que ha estat discriminada històricament perquè mai, en tots els anys de la democràcia (excepte en l'època de l'AVE a València), s'ha superat el percentatge d'inversions que ens correspondria per població", ha recalcat.



Puig ha destacat també que, al matge d'aquesta qüestió, el País Valencià té "un problema gravíssim" quant a la xarxa de rodalies i ha reclamat al govern espanyol que "o bé invertisca per a tenir accessibilitat entre les localitats" valencianes o "traspasse les competències". Segons el cap del Consell, la connectivitat amb AVE és "molt important però el més important per a la mobilitat de milers de ciutadans és el servici de rodalies".