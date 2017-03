Mónica Carrillo, Manuel Vicent i Goytisolo, protagonistes de la Fira del Llibre de València

Dimarts, 28 de març de 2017 a les 13:45h

Ja es coneixen els autors que passaran per la 52a Fira del Llibre de València. Convidats per l’organització o pels llibrers que hi participen, entre la nòmina d’escriptors que signaran exemplars destaca la presència de la il·licitana Mónica Carrillo, el barcelonès Luís Goytisolo o el vilaveller Manuel Vicent.El Gremi de Llibreters de València i la Fundació pel Llibre i la Lectura (FULL) són els organitzadors de la fita literària que té lloc al Jardí de Vivers de València entre el 20 d’abril i l’1 de maig i que hui ha donat a conèixer el llistat d'autors que passaran per les diferents casetes. Entre els convidats, hi ha la periodista i escriptora il·licitana Mónica Carrillo, qui ha publicat El tiempo todo locura (Planeta, 2017), o l’escriptor i columnista de la Vilavella Manuel Vicent, qui publicava el 2016 Los últimos mohicanos (Alfaguara). També passarà per Vivers el barceloní Luis Goytisolo, qui publicava recentment Coincidencias (Anagrama). Entre el llistat — que poden consultar si punxen ací — hi ha autors com Albert Espinosa, Fernando Aramburu, Fernando Delgado, Juanjo Braulio o Mar Busquets. El públic infantil tindrà també una cita a l’estand de l’organització, ja que el 24 d’abril acudirà Jerònim Stilton.Els autors locals tornaran a trobar un aliat imprescindible en les llibreries i editorials valencianes que ocuparan les casetes del jardí, on trobem escriptors com Fani Grande, Esperança Costa, Francesc Bayarri o els col·laboradors d’aquest diari Toni Mollà i Josep Manel Vidal.