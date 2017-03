Borja Sanfélix, àlies Yera Fontes: d’endollat a l’Hospital General a 'tronista' televisiu

Dimarts, 28 de març de 2017 a les 14:45h

El fill de l’empresari detingut en l’Operació Osvaldos, Borja Sanfélix, més conegut com Yera Fontes, fou contractat com a mínim en els anys 2011 2012 per la Fundació de l’Hospital General i, actualment, s’ha fet famós per participar al programa "Mujeres, Hombres y Viceversa". Així ho ha explicat la diputada provincial d’Esquerra Unida, Rosa Pérez, en una nota de premsa on ha afegit que la neboda de Sergio Blasco, exgerent de l’Hospital General, també fou contractada en un projecte a Guinea Equatorial. Per a la diputada d’Esquerra Unida, aquestes contractacions mostren que “mentre Sergio Blasco i Miguel Sanfélix, l’empresari detingut, feien negocis, l’Hospital General i la seua Fundació contractaven alguns dels seus familiars”.Borja Sanfélix, fill de l’empresari detingut i personatge assidu de programes sensacionalistes de televisió va ser contractat almenys el 2011 2012 per la Fundació de l’Hospital General, segons les memòries de gestió. Per una altra banda, Zaida Blasco Tello, neboda de Sergio Blasco i administradora única de l’empresa Estudios y Proyectos Sociosanitarios Xúquer SL, va ser contractada per la mercantil Grupo Agem a Malabo (Guinea Equatorial) que va desenvolupar un projecte de posada en marxa i gestió de centres de transfusió, en col·laboració amb la Fundació de l’Hospital General de València.