Els trios de Pere Roc II i Santi colpegen primer en les semifinals de la Lliga d'Escala i Corda

Màxima expectació al trinquet de Guadassuar per a veure la primera semifinal de la Lliga Professional d’Escala i Corda. D’una banda, Genovés II, Dani i Carlos, de roig; i d’una altra, Pere Roc II, Fèlix i Monrabal, de blau. Una partida molt igualada sobre el paper que confirmava les expectatives dels aficionats a mesura que el marcador avançava i els dos equips asseguraven el dau joc rere joc. De fet, fins a la igualada a 35, cap equip va aconseguir distanciar-se de l’altre amb claredat, la qual cosa va convertir la partida en un intercanvi de colps per part de tots els pilotaires. En aquest sentit, cal destacar un quinze que va durar més de dos minuts i que va delectar el públic assistent que omplia l’escala i bona part de les graderies.



El trio dels Santis trenca els pronòstics i suma la primera victòria en semifinals



La primera partida de semifinals de la Lliga Professional va trencar els pronòstics, ja que tothom tenia com a favorits Soro i Javi, que van arribar invictes de la lligueta de classificació. Per això, les travesses es van fer donant de cinc i, després, de deu de la mà de la parella. Però el resultat final va ser favorable al trio de Santi de Silla, Santi de Finestrat i Nacho, 60-50. Al trio el feria Oltra i, a la parella, Pedrito.



Pot parèixer, pel marcador, una altra cosa; però la partida només va tenir emoció, ja que Soro i Javi es van posar a un quinze d’igualar a 55 tants i de segur que això hauria donat una altra imatge d'un duel marcat per molts canvis, fruit de la manca d'encert en els mitgers. Primer, Javi va dur la pilota forta i a bon lloc, mentre que Santi de Finestrat no l'encertava. Aquest fet va conduir al parcial de 30-15 per a la parella i pareixia que Soro i Javi guanyarien ràpidament.



Res de res. A partir d'eixe avantatge, el trio va canviar a millor i la parella, al voltant de Javi -que per moments pareixia fora de la partida-, va entrar en una tònica d’errades. El marcador es va igualar a 35 tants i encara que la parella va fer Val en quasi tots els llocs, el trio va passar a dominar la situació. Santi de Silla estava entonat; el mitger Santi era un altre distint al dels primers jocs, i Nacho estava molt encertat també. Com a fruit d'això va arribar el parcial de 45-35 per al trio. Després, Soro i Javi van apretar per igualar a 45 tants. I també a 50. A pesar d’això, la parella ho tenia més costera amunt, perquè Javi no tenia el dia i Soro es va deixar algun rebot al "pou" de Pelayo.



Així i tot, amb el marcador 55-50 hi havia emoció, no qualitat, i ben poc va faltar perquè s'igualara el marcador a 55 tants. Al remat, el trio, més encertat globalment, es va endur el primer assalt del combat de la semifinal. Divendres a la nit es tornaran a veure les cares al trinquet de Vila-real, on la parella s'ho jugarà tot, mentre que el trio podrà eixir més tranquil, perquè en cas de perdre els quedaria a tots una tercera oportunitat a Vilamarxant.





Santi de Silla, Santi de Finestrat i Nacho. Foto: Paco Durà.



I a partir d’ací, partida trencada i canvi d’estratègies. El trio de Pere Roc II va aconseguir trencar el dau i posar-se per davant 35-45. Acte seguit, però, va ser Genovés II qui va aconseguir endur-se un nou parcial al rest, insuficient de totes les maneres, perquè la diferència era ja insalvable. L’ambient es va relaxar llavors... I a pesar que l’escala era, en gran part, partidària de l’equip roig, amb nombrosos aficionats vinguts del Camp de Morvedre i la Costera, ni Genovés II ni Dani de Benavites, ni tampoc Carlos, van poder remuntar un marcador que abans de tancar-se ja havia registrat tres val per a acabar favorable als blaus. Resultat final: 60-45. Ara, la pròxima partida serà a Pedreguer, centre neuràlgic de la pilota a la comarca de la Marina. Les espasses en alt.També va ser molt destacable l’actuació de Dani de Benavites, un mitger que dirà adéu a l’activitat esportiva després de la lliga. Segurament, va ser l’última partida d'aquest pilotaire de 42 anys al trinquet riberenc, per la qual cosa la gent l'aplaudia cada vegada que aconseguia un quinze. Jugador elegant i de maneres exquisides, encara capaç d’oferir alguns del seus colps més emblemàtics directes a la llotgeta de baix i a la careta de l’escala. Un luxe, sens dubte. Però, de moment, un luxe insuficient davant de dos canoners com Fèlix i Monrabal, molt segurs i amb poques errades durant tota la partida. Pere Roc II, a més a més, continua demostrant que és un esquerrà molt fi i molt difícil de tombar. El primer pas per a la final, en efecte, ja l’ha donat.