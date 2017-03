Dimarts, 28 de març de 2017 a les 17:30h

La concessionària lamenta la falta de diàleg de la Generalitat en la resolució de l'expedient

RedactaVeu / València



El grup Ribera Salud ha anunciat que recorrerà judicialment contra la decisió "política" de la Generalitat Valenciana de no prorrogar la concessió del departament de salut d'Alzira en considerar que és una mesura "purament ideològica que no defén l'interés públic dels ciutadans". Així mateix, argumenta que actuarà davant els tribunals per a vetlar pels seus interessos com a concessionària de l'Hospital de la Ribera i defensar "els drets dels ciutadans".



L'empresa considera que el model de concessió "els dóna un menor servici públic". Des de Ribera Salud també subratllen la defensa dels drets dels professionals de l'àrea "perquè creiem que perdran un model de desenvolupament professional únic de l'estat espanyol".

El grup subratlla que Sanitat no ha tingut en compte per a la resolució de l'expedient els testimonis i informes pericials d'experts estatals i internacionals sobre un model de gestió estudiat per organismes i institucions de "prestigi", com ara les universitats de Harvard i Berkley. En opinió de la fins ara concessionària, tot plegat demostra que l'obertura "respon a un intent de donar aparença jurídica a una decisió que s'ha pres prèviament".



Ribera Salud garanteix als pacients de la comarca que durant tot el procés de reversió continuaran rebent "una assistència pública excel·lent com la que han tingut aquests 18 anys". En el comunicat, el grup defén que des de 1999 ha desenvolupat un model d'atenció sanitària "d''èxit" que permet atendre "amb alts nivells de satisfacció" el 20 per cent de la població valenciana. A més a més, destaca les inversions de més de 500 milions d'euros en la construcció i millora de les infraestructures sanitàries del País Valencià i que, segons dades de la Conselleria "els hospitals i centres de salut gestionats pel grup registren uns òptims indicadors de salut, temps d'espera reduïts i que l'índex de satisfacció dels pacients està per damunt de la mitjana de la resta de departaments públics de salut".



En el mateix comunicat, el grup Ribera Salud mostra la seua preocupació "per la manca de diàleg" oferida per la Generalitat en el procés i per la repercussió estatal i internacional d'aquesta decisió, atesa "la inseguretat jurídica que genera i el tractament que estan rebent el sector privat i les empreses que col·laboren amb l'administració pública". El grup ressalta que en els 18 anys de la concessió ha tingut una actitud "proactiva, de diàleg i col·laborativa amb tots els governs amb els quals" ha treballat "dins i fora de la Comunitat Valenciana".