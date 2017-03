Més de 300 escoles decidiran dimarts si implanten la jornada contínua

Dimarts, 28 de març de 2017 a les 18:30h

El procés de consulta a les famílies està previst per al 4 d'abril

Educació autoritza 326 centres educatius valencians a iniciar el procés de consulta a les famílies.

Redactaveu / València



La Conselleria d'Educació ha autoritzat 326 centres escolars a fer les votacions perquè les famílies voten si volen o no jornada contínua per al pròxim curs. La consulta se celebrarà el pròxim dimarts 4 d’abril. D'aquests, 97 pertanyen a les comarques d'Alacant; 162, a les de València, i 67, a les comarques de Castelló. Les modificacions es podran aplicar a partir d'octubre, coincidint amb el canvi a l'horari habitual de tot el curs.



L'endemà de la celebració de la consulta a les famílies, és a dir, dimecres 5 d’abril, els centres remetran els resultats de l'escrutini a la Direcció General de Política Educativa. Aquest organisme dictarà, abans de l'inici del període d'admissió dels alumnes, si el canvi és procedent.



L'autorització definitiva s'estendrà per períodes de tres cursos acadèmics renovables, sempre que els resultats s'ajusten a les millores previstes al pla, segons fonts del departament que dirigeix Vicent Marzà. L'avaluació es realitzarà en funció de la incidència del nou horari sobre el procés d'ensenyament i aprenentatge i els resultats obtinguts per l'alumnat.



En el present curs 2016-2017, hi ha 307 centres que ja apliquen la jornada contínua. 261 pertanyen a les comarques d'Alacant, 14, a les de Castelló, i 32, a les de València. Cal recordar que van ser 384 centres els que van sol·licitar la modificació de la jornada escolar per al curs 2017-2018, dels quals 108 són de les comarques d'Alacant; 204, de les de València, i 72, de les de Castelló.