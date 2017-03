Alacant es bolca en l'homenatge a un Miguel Hernández 'més viu que mai'

Dimarts, 28 de març de 2017 a les 17:45h

El president Ximo Puig ha lliurat a l'Ajuntament d'Oriola les claus de la casa natal del poeta

La tomba de la família del poeta ha estat l'epicentre dels homenatges en memòria del poeta. / NÚRIA SORIANO URL curta



Núria Soriano / Alacant



Hui fa 75 anys que va morir el poeta Miguel Hernández. Si bé el 2017 ha estat proclamat 'Any Hernandià' tant pel Congrés dels Diputats com per les Corts Valencianes i, per tant, tot l’any estarà culturalment lligat al poeta, aquesta setmana s’estàn aplegant molts homenatges des de tots els estaments a la figura del “poeta del poble”.



El passat cap de setmana va ser el moment de la societat civil. Estudiants, actors i cantautors van dedicar-li poemes tant al Cementiri Municipal d’Alacant, on descansen les seues restes, com a l’antic Reformatori d’Adults, on va morir i on hui es troben els Jutjats d’Alacant. En eixos espais es van trobar estudiants i admiradors de la seua obra que finalitzaven la Senda del Poeta, encetada tres dies abans a Oriola. Cantautors com Adolfo Celdrán o actors com Miki Molina, reunits per la Comissió cívica per a la recuperació de la memòria històrica, i poetes i ciutadans anònims van homenatjar l'autor d'El rayo que no cesa deixant flors (“…Entre las flores te fuiste./Entre las flores me quedo…”), cartes (“… escríbeme a la tierra/que yo te escribiré…”), inclús unes llimones (“Me tiraste un limón, y tan amargo…”) a la tomba on reposa amb la seua dona, Josefina, i el seu fill Manuel.



Hui ha sigut el moment dels homenatges polítics. El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha entregat aquest matí les claus de la casa natal del poeta a l’Ajuntament d’Oriola, i després s’ha desplaçat a Alacant. En companyia de l’alcalde, Gabriel Echávarri, ha dipositat una corona de llorer a la tomba del poeta. Els hi han acompanyat altres personalitats, com el conseller Manuel Alcaraz i la regidora Gloria Vara.





Ximo Puig i Gabriel Echávarri han dipositat una corona de flors a la tomba de la dona i el fill de Miguel Hernández. / Generalitat



Més tard, el president de la Generalitat ha participat en l’homenatge que s’ha celebrat a la Universitat d’Alacant sota el títol 'El procés judicial a Miguel Hernández: la memòria davant la justicia' i on s’ha tornat a reivindicar la necessitat d'anul·lar els judicis sumaríssims com el que va permetre la mort del poeta i la de milers d’homes i dones més.



En declaracions a La Veu, Ximo Puig ha destacat que la figura del poeta Miguel Hernández és una part de "l'ànima colectiva" dels valencians i que "Oriola sempre ha format part del projecte comú". "Miguel Hernández és no només un dels poetes més importants del segle XX en qualsevol llengua, sinó que ha estat sempre vinculat a uns valors que són els nostres. Està més vigent que mai en la seua poesia i en els seus valors”, ha emfasitzat el president de la Generalitat.