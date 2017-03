Detenen un regidor i quatre tècnics de l'Ajuntament de Sagunt per irregularitats en la Regidoria d'Urbanisme

Dimarts, 28 de març de 2017 a les 18:30h

S'haurien gastat els diners per a renovar el seu uniforme en botigues de nadó, armeries i establiments esportius

Francisco Crispín va ser candidat a l'alcaldia de Sagunt en les eleccions de 2015.

EP / Sagunt.



El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 de Sagunt ha coordinat aquest dimarts una operació policial, en el marc de l’operació Flotador, per presumptes irregularitats en la Regidoria d'Urbanisme de l'Ajuntament d'aquesta localitat valenciana, que s'ha saldat amb la detenció d'un regidor i quatre tècnics municipals, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia valencià (TSJCV).



La instructora investiga l'excap del Servei de la Inspecció Tècnica d'Activitats, ara regidor socialista, i l'exalcalde Francisco Crispín (l’únic que no forma part del govern municipal), així com quatre tècnics d'aquest departament per l'ús irregular que durant diferents anys haurien fet de la partida de 300 euros que anualment perceben per a renovar el seu uniforme laboral.



L'operació policial ha estat desenvolupada per l'UDEF de la Policia Nacional, sota la coordinació de la titular de Sagunt 4, que investiga si els cinc funcionaris van destinar els diners públics percebuts entre 2007 i 2014 a compres en botigues de dona, de nadó, establiments esportius i armeries.



Es tracta de detencions policials i els arrestats ja han quedat citats per a declarar dijous davant la jutgessa en qualitat d'investigats.



Irregularitats en adjudicacions



La causa, oberta per un delicte de malversació, és una peça separada de l’operació Flotador, que investiga presumptes irregularitats en les adjudicacions de contractes en diferents àrees del consistori saguntí i en la concessió de llicències urbanístiques.



L'operació va començar l'agost de 2015 pels delictes de suborn i prevaricació a partir d'una denúncia interposada per la Fiscalia de València, després de les irregularitats detectades pel Tribunal de Comptes. S'hi investiga el suposat tripijoc de contractes durant les legislatures 2007-2011 i 2011-14, períodes en què va ser alcalde Alfredo Castelló, actual diputat del PP a les Corts Valencianes.



En la peça principal de l'operació Flotador, el Jutjat investiga dotze persones físiques -regidors i exregidors- i sis persones jurídiques, empreses beneficiàries de les adjudicacions presumptament irregulars.



La diligències, declarades secretes, se centren en el fraccionament de contractes per a adjudicar determinats serveis a sis mercantils eludint la Llei de Contractes del Sector Públic. S'investiga també si es van falsejar contractes i es van adjudicar treballs sense el corresponent expedient administratiu, vulnerant amb això els principis de transparència, lliure concurrència i competència efectiva que regeixen la contractació pública.



A més de la principal, la causa consta de dues peces separades: una en què s'investiguen les irregularitats en la concessió de llicències en l'àrea d'Urbanisme, en la qual hi ha tres investigats per prevaricació i tràfic d'influències, i una altra en el marc de la qual s'han produït les detencions d'aquest dimarts. Les tres peces són secretes.