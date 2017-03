La Ciència de les Dades, una àrea amb creixent demanda professional, s'estudiarà a la UV

Dimarts, 28 de març de 2017 a les 20:45h

Aquest dimarts, la Universitat de València (UV), a través del seu Consell de Govern, ha acordat que s'iniciaran els tràmits per a impartir el grau de Ciència de Dades, un àrea que potser és més coneguda per la seua denominació anglesa: “Big Data”. Aquest sector està experimentant actualment una creixent demanda professional, ja que la tecnologia actual, en contínua millora, permet emmagatzemar molta més informació que en el passat. És per això que ara es necessiten persones amb habilitats que milloren encara més aquests processos de guardat i que, alhora, sàpiguen analitzar tota aquesta quantitat d'informació i extraue'n conslusions.Actualment, cap universitat espanyola ofereix un grau semblant, que dóna resposta a la demanda professional i social en un tema tan important com el “Big Data”, tal com explica la UV a través d'un comunicat.La institució universitària afirma que, d’acord amb la documentació aportada, la quantitat de dades gravades es duplica cada dos anys i, per a l’any 2020, les previsions indiquen que hi haurà emmagatzemats tants bits com estels hi ha a l’univers. És per això que “existeix una provada demanda social i econòmica, amb una tendència al creixement en els pròxims anys, de professionals amb el perfil que proporcionaria un Grau en Ciència de Dades. Es preveu que aquesta demanda perdure en el temps, ja que les tendències socials i les necessitats industrials i econòmiques s'estan assentant irreversiblement”, segons ha explicat la vicerectora d’Estudis i Política Científica, Isabel Vázquez, durant la presentació d'aquest futur grau que estarà adscrit a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE).Actualment, la majoria de les coses que es duen a terme en el dia a dia són susceptibles d'ésser monitoritzades, guardades i posteriorment analitzades. Per exemple, en la feina, en alguns casos, es registra l'hora d'entrada i d'eixida dels treballadors, però també es poden mesurar altres dades com la quantitat de beneficis que es genera en un departament en concret, per exemple.La ciència de les dades, a més, va més enllà del món laboral, ja que actualment eixisteixen moltes aplicacions que registren diferents activitats del dia a dia. Per exemple, hi ha unes esportives que monitoritzen les diferents rutes realitzades per l'usuari a través del GPS del telèfon mòbil i que també comptabilitzen els quilòmetres realitzats, les calories perdures, etc. Fins i tot, hi ha aplicacions que arxiven informació com ara la quantitat d'aigua que ingereix una persona per controlar així si es pren el suficient líquid diari.Definitivament, totes aquestes dades serveixen per a prendre decissions empresarials i, en el cas de la informació que s'extrau a través d'aplicacions o d'Internet, les empreses que les recopil·len també tenen, gràcies a eixes dades, una eina molt important a l'hora de crear nous productes o de prendre qualsevol tipus de decisió.