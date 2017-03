Les preses falses dels vídeos de Paco Sanz, l'home dels 2.000 tumors, revelen l'engany

Dimarts, 28 de març de 2017 a les 19:30h



RedactaVeu / Pobla de Vallbona.



En un vídeo de l'Agència Atlas es mostren imatges en exclusiva de les preses falses dels vídeos que Paco Sanz, l'home dels 2.000 tumors, gravava per a aconseguir donacions de la gent destinades a curar la malaltia que assegurava patir. Es pot veure com assajava per a aconseguir la cara de pena, com parlava amb to burlesc mentre feia referència a la gent que l'ajudava o, fins i tot s'arriben a escoltar indicacions de la seua parella, qui l'ajudava a commoure els donants i a obtenir més donacions.



Entre les perles que Sanz verbalitza en aquestes preses falses trobem “Cony, envieu diners” o altres com “Jo no vull conmoure ningú”, a la qual cosa la seua parella li respon: “Bé, si no es conmouen no t'envien diners, tu mateix...”. Fins i tot, ella fa broma de l'assumpte amb aquestes paraules: “Necessite el vostre impuls, necessite la vostra VISA”, frase que fa esclatar de riure el suposat malalt. Fins i tot, la seua mare apareix ballant en les imatges, mentre ella li diu que se'n riu de les ximpleries que diu als vídeos.





Paco Sanz es troba en llibertat provisional sense fiança , tal com va acordar la magistrada titular del Jutjat d'Instrucció número 53 de Madrid, segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) en un comunicat la setmana passada.



Vídeo: Agència Atlas.







Sanz aprofitava les xarxes socials per a demanar ajuda econòmica i fer front al seu tractament mèdic perquè assegurava que patia la síndrome de Cowden, que segons ell mateix explicava als seus vídeos, li havia generat prop de 2.000 tumors. El passat 8 de març

Com a mesura cautelar, la jutgessa ha acordat la retirada del passaport de l'acusat i la prohibició d'abandonar el territori espanyol. A més, li ha imposat l'obligació d'acudir a signar a la seu judicial cada quinze dies durant tot el temps que dure la instrucció.