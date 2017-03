Montiel no continuarà com a secretari general de Podem

Dimarts, 28 de març de 2017 a les 20:00h

L'actual secretari general de Podem, Antonio Montiel, ha decidit no optar a la reelecció i, per tant, deixarà el càrrec en el pròxim congrés que la formació morada celebrarà el 14 de maig. Així ho ha anunciat aquest dimarts el mateix Montiel en la Cadena Ser , on ha explicat que després del resultat de l'assemblea de Vistalegre II -en què va guanyar Pablo Iglesias- considera que és moment "d'avantposar la generositat i el projecte a les persones".Les diferències amb alguns sectors del partit han debilitat en els darrers mesos la figura i el lideratge de Montiel, que finalment ha pres la decisió de no continuar com a màxim mandatari del partit. Montiel, que ocupava la direcció del partit des de fa dos anys, és actualment també el síndic de Podem a les Corts Valencianes i va esdevenir un factor clau en l'anomenat Acord del Botànic. Montiel no és l'únic que ha decidit tirar la tovalla i no optar a la Secretaria General de Podem.La diputada Sandra Mínguez, un dels noms que havia sonat amb força per a rellevar Montiel, també ha declinat participar en la cursa per a liderar el partit morat al País Valencià.Montiel ha afirmat que el govern valencià es manté “passiu davant certs temes”. Això, ha dit, “ens obliga, a hores d'ara, a incrementar el nostre nivell d'exigència”. Per al síndic de Podem, des de les institucions “hem d'endurir la nostra posició per a exercir la labor de control per a la qual vam ser triats”. “No cal donar res per establit en el Botànic, un pacte que solament pot seguir si les forces que el van subscriure compleixen els compromisos adquirits amb la ciutadania i les seues organitzacions”, ha matisat.Davant aquests nous reptes, Antonio Montiel ha explicat que l'Assemblea Valenciana que se celebrarà el proper dia 14 marcarà un nou període en el partit. “Per aquesta raó, i després d'una reflexió política i personal, he decidit no presentar-me a la reelecció. És el moment d'avantposar el projecte col·lectiu”, ha assenyalat.El líder de Podem ha anunciat durant l’entrevista radiofònica que no farà campanya per cap opció en particular i que treballarà “fins a l'últim dia” com a secretari general i es posarà a la disposició de la nova direcció que resulte elegida.