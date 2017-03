La Generalitat Valenciana cedeix a Oriola la titularitat de la casa de Miguel Hernández

Dimarts, 28 de març de 2017 a les 20:30h

La Llei de Memòria Democràtica assenyalarà el 28 de març com el Dia de la Memòria de les Víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura Franquista

RedactaVeu / Oriola



La Generalitat Valenciana ha cedit la titularitat de la casa natal del poeta Miguel Hernández a l'Ajuntament d'Oriola per a reconéixer "l'immens cabal de literatura i humanitat" que ha suposat el poeta.



Coincidint amb el 75 aniversari de la seua mort a la presó d'Alacant, el 28 de març de 1942, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha fet l’anunci, durant un acte en què s’han lliurat les claus de la casa del poeta a l'Ajuntament d'Oriola. La Generalitat s’havia compromés a fer-ho el passat desembre —quan Puig va fer el discurs d’Any Nou des de la població del Baix Segura—, de manera que la casa en què va viure Hernández durant la seua joventut ha passat a ser, definitivament, de titularitat municipal i podrà obrir les seues portes al públic.



Puig ha assegurat que amb aquest gest la casa del poeta es podrà convertir en un espai centrat en l’obra i vida d’Hernández. Posteriorment, el cap del Consell, acompanyat de la consellera de Justícia, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Gabriela Bravo, ha clausurat l'acte d'homenatge a Miguel Hernández, 'El procés judicial a Miguel Hernández: la memòria davant de la justícia', celebrat a la Universitat d'Alacant.





Ximo Puig i Grabiel Echávarri a la tomba de Miguel Hernández. Foto: GVA



Així mateix, tant Puig com la consellera de Justícia han recordat que el projecte de Llei de Memòria Democràtica i per a la Convivència al País Valencià, que actualment està en fase de tramitació a les Corts, assenyalarà el 28 de març, data en què va morir el poeta, com el Dia de la Memòria de les Víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura Franquista.



Posteriorment, el president de la Generalitat, acompanyat del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, i pel de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Manuel Alcaraz, ha visitat la tomba de Miguel Hernández, al cementeri d'Alacant, on ha ofrenat un rams de flors en homenatge a l'escriptor.