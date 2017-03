La garra de Dubljevic dóna el primer punt de la final al València Bàsquet (68-62)

Dimarts, 28 de març de 2017 a les 22:30h

Els valencians superen l’Unicaja en un partit molt igualat que han definit en el darrer quart amb gran pundonor

Will Thomas fa un mate davant la mirada de dos defenses d'Unicaja en l'Eurocup.

Javier Cid / València.



El València Bàsquet ha guanyat el primer punt de la final de l’Eurocup en véncer l'Unicaja a la Fonteta en un partit marcat per la bona defensa dels dos equips i que s’ha decidit en els minuts finals gràcies a l’encert i a la concentració defensiva. Així, l’equip valencià tindrà la primera oportunitat d’alçar el seu quart entorxat el pròxim divendres a Màlaga.



El partit ha començat amb un Unicaja molt capficat en el partit. El València ho intentava amb Rafa Martínez però Nedovic, que es creix en aquest tipus de partits, ha fet cinc punts seguits per a avançar els malaguenys. L’Unicaja ha arribat a tenir un avantatge de deu punts (17-7, min. 6) amb quatre dels seus homes anotant de tres. En eixe moment ha aparegut Joan Sastre que, amb dos triples seguits, ha donat confiança als valencians i ,amb un gran mat de Will Thomas, ha igualat el partit a la fi del primer acte (20-20, min. 10).



El segon quart s'ha iniciat amb un Unicaja que movia molt més àgilment la pilota i trobava la millor opció per a buscar la cistella, cosa que s'ha traduït en un 8-0 de parcial (20-28, min. 13). Els visitants s'han estirat i el València, a poc a poc, ha anat buscant Dubljevic, que acabava d'entrar, per a buscar punts senzills. Ha aparegut de nou, com al primer quart, Joan Sastre i, amb cinc punts, ha encés la Fonteta i ha situat el València a dos punts (33-35, min 19). En l’última jugada, el València Bàsquet ha tingut possessió per a empatar i Dubljevic ha donat l’empat per a arrodonir el 9-0 de parcial, empatar el partit i encendre a la Fonteta al descans (35-35, min 20).





Sam Van Rossom busca passada davant Brooks. Fotografia: València Bàsquet.



El València ha mamprés lent d’idees en atac però un triple de Vives, un revers de Dubljevic i un tir en suspensió de Thomas han contrarestat el 2-6 de parcial (44-44, min 26). El final del quart ha tingut molt poc d'encert, amb una anotació molt baixa. Tanmateix, dos triples consecutius de Sato i Thomas han posat per davant el València Bàsquet, per primera vegada, per a disputar els últims deu minuts (50-46, min.30).



El darrer quart ha començat amb un València molt intens gràcies a un triple de Van Rossom, que ha recuperat la confiança després d’un partit fluix, i cinc punts seguits d’Oriola per a tenir una renta de huit punts, la màxima fins al moment (60-52, min 34). El València Bàsquet ha defensat molt bé aquest inici de quart, amb molta intensitat. No obstant això, l'Unicaja no els ho pensava posar gens fàcil i dos triples de Diez i Frogg han contrarestat el bon moment de València, encara que la diferència seguia a tres punts a falta d’un minut (65-62, min 39). No obstant això, Dubljevic ha fet un triple espectacular per a donar sis punts d’avantatge a trenta segons del final i, així, aconseguir la victòria a València Bàsquet amb un rebot poderós que ha donat la pilota i el primer punt de l’eliminatòria. Divendres, a Màlaga, té la primera oportunitat de guanyar l’Eurocup.



Fitxa tècnica:



68 – València Bàsquet (20 + 15 + 15 + 18): Van Rossom (5), Rafa Martínez (4), Sato (7), Sikma (5), Dubljevic (14) – cinc titular – Thomas (8), Sastre (13), San Emeterio (4), Vives (3) i Oriola (5).



62 – Unicaja (20 + 15 + 13 + 14): Díaz (3), Nedovic (5), Waczynski (3), Brooks (11), Omic (8) – cinc titular – Okouo (5), Fogg (8), Díez (7), Smith (3), Lafayette (4) i Suárez (5).



Àrbitres: Luigi Lamonica [Itàlia], Olegs Latisevs [Letònia] i Spiros Gkontas [ Grècia ].



Incidències: Primer partit de les finals de l'Eurocup disputat a la Font de Sant Lluís amb aforament complet.