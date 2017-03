Els actors reclamen una conselleria de Cultura durant els premis del sindicat

Dimecres, 29 de març de 2017 a les 09:45h

El col·lectiu premia els treballs teatrals de Rafael Calatayud, Ferran Gadea, Merche Tienda i Neus Alborch



Sixto Ferrero / València.



Els actors valencians han sigut els primers a concretar dalt d’un escenari allò que des de feia dos anys era un murmuri intens. Ho va fer, en representació de tots ells, el president del sindicat i col·lectiu d’Actors i Actrius Professionals Valencians (AAPV), Ximo Solano, qui va fer constar que, ara per ara, hi ha pla estratègic cultural, hi ha sector, ja s'han nomenat aquells que tindran responsabilitats, però “no tenim una conselleria de Cultura amb veu pròpia”, reclamà l’actor.



Els professionals del drama i la comèdia es van reunir aquest dimarts per a lliurar els premis que atorga el sindicat i col·lectiu als seus companys per les feines teatrals posades en escena durant l’any. El teatre Rialto (València) fou l’escenari triat, una tarima que Ferran Gadea, un dels premiats de la nit, no xafava des de l’última vegada que va fer una protesta per l’enèsim espectacle de Pepe Sancho, segons recordava l’actor de Burjassot sempre mantenint el to reivindicatiu que prèviament havia introduït Solano.





El president d’AAPV va demanar una conselleria únicament per a la cultura. Foto: laveupv.



La gala va tenir exigències, tal com La gala va tenir exigències, tal com havia assegurat feia unes setmanes el mateix president d’AAPV en aquest diari. Tanmateix, en aquesta ocasió, l’argumentació fou molt més primmirada. Lluny de proclames incendiàries i amb un discurs assagístic, Solano va tornar a fer de Pep Consciències: “No són només diners, sinó un pla” que està, però que a parer de l’actor no acaba de funcionar perquè “seguim instaurats en el 'No ens enteneu'" i en la resposta de “i nosaltres tampoc”. Per això, sembla que el problema de la incomunicació és el to. Per culpa del to, com raonava Solano, responsables i artistes semblen no comprendre’s. A banda de la comunicació eficient, el president d’AAPV va demanar una conselleria únicament per a la cultura perquè aquesta “tinga veu pròpia” i d’aquesta manera, la cultura, “en majúscules”, entre i estiga en el debat polític. Que siga així o no, “no és culpa de Montoro”, advertí apel·lant a la ironia.





La nova RTVV “no ho arreglarà tot si roman la incomprensió”. Foto: laveupv



“Som professionals i no amateurs —continuà— i tenim dret a una feina digna i ben remunerada”. Solano demanà als responsables culturals i polítics del sector —presents en gran nombre— que deixaren de pensar que feien cultura. “Poseu les línies perquè els creadors facen la cultura”, afegí. Els diners, però, no són l’única via. Abans de deixar pas al lliurament recordà que la nova RTVV “no ho arreglarà tot si roman la incomprensió”. Eixa rigidesa comunicativa arrossegada l’haurà de suavitzar Roberto Garcia com a nou director adjunt de l’IVC, qui ja va avançar també que mamprendria l’acció. Mentre arriba el diàleg, abillats d’esperança, els còmics seguiran fent teatre.



El públic i els premis



La companyia El pont flotant fou l’encarregada de vertebrar una gala on el públic i la necessitat del fet teatral foren els protagonistes al costat dels quatre actors premiats en aquesta edició dels Premis AAPV 2017.





Rafael Calatayud rebé el Premi Narcís de l'AAPV per tota una trajectòria teatral. Foto: laveupv



Diferents audiovisuals van tractar d'explicar amb ironia, veracitat i crítica perquè és necessari el teatre. Experiències personals al voltant del fet teatral van tocar la fibra d’un públic format bàsicament per actors infectats pel verí del teatre. Entre declamacions, els companys de professió van distingir Ferran Gadea com a Millor Intèrpret Masculí de Teatre i Merche Tienda com a Millor Intèrpret Femení de Teatre. El Premi Crisàlide a l’actor o actriu revelació fou per a Neus Alborch, mentre que el Premi Narcís a tota una trajectòria teatral fou per a Rafael Calatayud.



Tampoc no va faltar el record in memoriam per als companys difunts durant aquest any com ara Manolo Melero, Jaime Llinares i Amparo Valle.