Xambó demana a Puig que impulse la investigació del forat de RTVV

RedactaVeu / València



L'exmembre del Consell d'Administració de l'antiga RTVV, Rafa Xambó, ha sol·licitat per escrit la personació de la Generalitat Valenciana en la causa que investiga el forat de 1.200 milions d'euros en l'ens públic. En el document que s'adreça directament al president del Consell, Ximo Puig, s'explica que els fets que investiga el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 6 de Paterna són "molt greus". "Tenen transcendència directa per a les arques públiques de la Generalitat, per la qual cosa aquesta ha sigut i és la perjudicada directa pels actes denunciats de mala gestió econòmica, contractació inadequada i balafiament", emfatitza Xambó, qui va denunciar els fets juntament amb el grup parlamentari de Compromís la legislatura passada.



Xambó recorda que han passat tres anys des que es va presentar la denúncia contra els aleshores directius de RTVV i que la causa encara es troba en situació de diligències prèvies. "Tots els moviments que s’han realitzat als jutjats els han fet els nostres advocats”, expressa. “A hores d'ara encara no s’ha personat la Generalitat, que és la principal perjudicada com a representant de tots els valencians", lamenta Xambó.



En aquest sentit, l'exconseller de RTVV insta la Generalitat a utilitzar els mitjans humans i jurídics de què disposa per donar suport a les diligències de recerca ja practicades i, així mateix, impulsar la depuració de responsabilitats mitjançant noves diligències. “Tot açò –s’afegeix– fa oportú i necessari que la Generalitat Valenciana es persone davant el mencionat Jutjat amb la finalitat de donar impuls i progrés a la referida recerca penal fins a la depuració de les responsabilitats que es deriven dels fets objecte de denúncia, així com qualsevol altres fets que es donen a conéixer com a conseqüència d’aquesta recerca”, conclou.