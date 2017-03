La CVMC aclareix que el nom dels nous mitjans serà à. i no A.

Dimecres, 29 de març de 2017 a les 11:15h

El nom de la nova radiotelevisió valenciana serà à. i no A., segons ha aparegut aquest dimecres al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), que corregeix així la resolució publicada el passat dimarts, en què donava publicitat a la denominació triada.El butlletí oficial apunta que "s'ha advertit" un error a la resolució que informava del nom que va escollir el 23 de març la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC).La proposta de nom elegida va ser presentada baix el pseudònim. Després, per l'empresa After Share Valencia, de Risto Mejide.La denominació elegida , tal com va argumentar el Consell Rector dels nous mitjans, respon al fet que la lletra 'a' "està inclosa al nom de les tres províncies que integren la Comunitat Valenciana" i a la condició de la lletra 'a' com a primera lletra de l'abecedari. "És l'inici, començar de zero, inaugurar alguna cosa nova", va indicar l'organisme en l'argumentació del naming triat.