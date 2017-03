El govern espanyol durà als jutjats el Decret de Plurilingüisme si Educació no el rectifica

Dimecres, 29 de març de 2017 a les 11:45h

El ministre Íñigo Méndez de Vigo adverteix que enviarà un requeriment si la carta de col·laboració sol·licitada a Marzà no obté resposta

El ministre d’Educació, Íñigo Méndez de Vigo, ha advertit aquest dimecres que iniciarà un procés judicial contra la Generalitat Valenciana si no rectifica el Decret de Plurilingüisme. Méndez de Vigo ha fet aquesta advertència en resposta a una pregunta de la portaveu d’Educació de Ciutadans al Congrés dels Diputats, Marta Martín, sobre quines accions durà a terme el govern espanyol per aturar el decret.



El ministre ha explicat que l’executiu que presideix Rajoy es troba a l’espera de la resposta a la carta de col·laboració enviada a la Conselleria d’Educació. Méndez de Vigo ha afegit que enviarà un requeriment si no obté resposta i iniciarà un procés judicial si aquest no s'atén. Amb tot, el ministre ha advertit que no acceptarà una resposta “que mantinga diferents requisits per aconseguir l’acreditació màxima d’anglès” i ha avançat que actuarà “amb contundència”. Méndez de Vigo ha afegit que el seu govern “vetllarà perquè a Espanya ningú siga discriminat i perquè les llengües siguen un vehicle de comunicació i cultura i no una arma llancívola”.



En la seua pregunta, la diputada de Cs Marta Martín assenyala que el decret “pretén crear valencians de primera i de segona” i que suposa “un xantatge” perquè “certifica amb un nivell B1 d’anglès els alumnes que opten per la immersió lingüística”. Martín ha dit que el govern espanyol pot acudir al Tribunal Constitucional per una invasió de competències i per a impedir que “l’èxit del nacionalisme se sustente sobre la renúncia de l’estat democràtic a defensar les seues regles i la llibertat dels espanyols”.



Fonts de la conselleria valenciana d’Educació han informat que el departament donarà resposta a la carta de col·laboració enviada pel ministeri. En la seua resposta, la Conselleria agrairà l’interès del ministeri i respondrà els seus dubtes sobre el que defineix com “un projecte educatiu capdavanter a Europa” que no discrimina cap alumne. En relació amb les certificacions avançades, la conselleria ha indicat que en aquells centres on no estiga certificat de manera automàtica s’obri la possibilitat que els centres educatius realitzen proves perquè els alumnes obtinguen la certificació si les superen.