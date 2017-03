Montiel seguirà com a diputat tot i no deixar la Secretaria General

Dimecres, 29 de març de 2017 a les 11:45h

El secretari general de Podem al País Valencià, Antonio Montiel, ha assegurat aquest dimecres que té "totes les ganes" i la il·lusió d'acabar la legislatura com a diputat malgrat haver pres la decisió de postular-se per a revalidar el lideratge autonòmic de la formació . La seua continuïtat com a portaveu està en l'aire. "Estaré a disposició de la nova Direcció i espere que si té un altre criteri en poguem parlar. Estic al servici del projecte, estaré on l'organització em necessite", ha manifestat.Montiel ha defensat la necessitat, a Podem, d'un "projecte integrador on tinga lloc tothom" i ha incidit que no va consultar la seua decisió "amb ningú" en ser preguntat sobre si la derrota d'Íñigo Errejón ha influït en el seu pas enrere. El líder autonòmic del partit morat ha admés que se sent "molt incòmode amb la idea d'acumular càrrecs" i ha indicat que, "si és possible una candidatura unitària", hi donarà suport.Interrogat per la possible inquietud del Consell pel relleu en la Secretaria General de Podem, ha indicat que "la inquietud els ha de venir si fan examen de consciència" perquè el Govern "dóna símptomes que perd el relat, perd massa temps en qüestions internes, falta visió, ambició, energia i treball".Montiel ha posat com a exemple de la gestió realitzada pel Consell que els ciutadans continuen "patint la incompetència" en la posada en marxa dels nous mitjans públics de comunicació. "Fa dos anys, l'agost del 2015, hi havia qui ens retreia que no s'obria (la radiotelevisió) el 9 d'octubre per culpa de Podem; ara que totes les lleis estan en vigor, que tenim directora general, CVMC, pressupost, etc., resulta que no es pot obrir perquè no s'han previst contractacions, qüestions de pura infraestructura tècnica i física, per a poder dur a terme una reobertura en condicions. Em sembla que s'ha perdut miserablement el temps", ha opinat.