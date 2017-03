El Consell denuncia que el 80% de les inversions del corredor es destina a eixos radials

Dimecres, 29 de març de 2017 a les 14:45h

La consellera d'Obres Públiques, María José Salvador, reclama que el govern espanyol "entenga que el corredor no passa per Madrid"

El govern valencià reclama al govern espanyol supere la visió radial en la construcció d'infraestructures ferroviàries.

La Generalitat Valenciana ha denunciat que dels 13.500 milions d'euros destinats pel govern espanyol al Corredor Mediterrani, només s'hi ha invertit el 20%. El 80% restant, uns 10.767 milions d'euros, "s'ha adreçat a eixos radials que connecten amb Madrid".



Per això, ha exigit a l'executiu de Mariano Rajoy que incloga "amb noms i cognoms" en els propers Pressupostos Generals de l'Estat una partida de 614 milions d'euros per al tercer fil als trams Castelló-Vandellós, València-La Encina i Monforte del Cid-Múrcia.



Així ho ha indicat la consellera d'Obres Públiques, María José Salvador, en un esmorzar informatiu amb els mitjans, acompanyada pel president de la Generalitat, Ximo Puig, i el secretari autonòmic d'Infraestructures, Josep Vicent Boira. El Consell ha reclamat que el govern de Rajoy "supere la visió radial de les infraestructures i entenga que el Corredor Mediterrani no passa per Madrid".