Marzà respon a Méndez de Vigo que al Decret de Plurilingüisme trobarà resolts els dubtes

Dimecres, 29 de març de 2017 a les 14:45h

El conseller d’Educació assenyala que el ministeri no ha requerit la modificació de cap article de la norma

El conseller valencià d’Educació, Vicent Marzà, ha assenyalat aquest dimecres que el govern espanyol trobarà en el mateix Decret de Plurilingüisme la “solució directa” als aclariments demanats en la carta de col·laboració enviada després de l’informe de l’Alta Inspecció Educativa. Marzà s’ha pronunciat d’aquesta manera als passadissos de les Corts Valencianes en ser preguntat sobre les declaracions efectuades pel ministre d’Educació, Ínigo Méndez de Vigo, al Congrés dels Diputats. A més, ha advertit que durà la Generalitat Valenciana a la justícia si no rectifica aquest decret. El conseller ha situat aquestes declaracions en el marc d’una resposta parlamentària en la qual el ministre ha explicat els procediments en el cas que no hi haja contestació per part del govern valencià. Marzà ha confirmat que el seu departament ja té redactada la carta de resposta amb aclariments que remeten a articles del mateix decret i s’ha mostrat convençut que “en el moment que la llegiran se n'adonaran que els seus dubtes estan resolts”.



El conseller ha remarcat la relació institucional “cordial i fluïda” amb el Ministeri d’Educació i ha matisat que en aquesta carta no es requereix que es modifique cap article del decret, sinó que es resolguen els dubtes del govern espanyol sobre la seua aplicació. Marzà ha explicat que aquests dubtes són sobre quina persona ha de decidir el projecte lingüístic del centre i com s’aplicaran els diferents nivells. “No tenen complicació per respondre, hem redactat la resposta i estem convençuts que la valoraran”, ha manifestat, alhora que ha afirmat que confia que el govern espanyol “no anirà més enllà”.



Marzà ha explicat que el decret de plurilingüisme compta amb un informe favorable de l’advocacia de la Generalitat Valenciana i del Consell Jurídic Consultiu i que s’ha d’aplicar de manera normalitzada i fer-lo possible amb més programes i més formació del professorat. En aquest sentit, ha avançat que durant la conferència d’Educació traslladarà al ministre la necessitat de col·laboració per impulsar un programa d’intercanvi de professors valencians amb el Canadà, els Estats Units, el Regne Unit, Irlanda, Austràlia i Nova Zelanda.