El San San Festival arriba a Benicàssim amb una jornada per a la música en valencià

Aspencat, Smoking Souls o La Raíz, entre els grups locals que participaran en l'esdeveniment

San San Festival.

RedactaVeu / Benicàssim.



El San San Festival arriba amb la segona edició a Benicàssim (la Plana Alta). L'esdeveniment musical, que tindrà lloc del 13 al 16 d'abril, ha fet públic tots els grups participants d'aquesta edició en què els grups valencians com La Raíz, Smoking Souls o Aspencat tindran cabuda en l'escenari durant una jornada.



Fins a 80 conjunts musicals actuaran a Benicàssim a partir del dijous 13 d'abril. Així, sobre l'escenari podrem veure Miss Caffeina, Niños Mutantes, Manel, Fuel Fandango, Prides, Corizonas, Yelle Dj Party, Las Bistecs, Mäbu, Caballito de Mar, Luis Brea y el miedo, Gimnástica, Señores i Bitches Deejays.



Divendres 14 serà el torn d'M Clan, Leiva, Coque Malla, Sidecars, Mikel Izal y Jorge Second Dj Set, Elefantes, Dinero, Mucho, Rufus T. Firefly, Belle and Sebastian Dj Set, Polock, Angel Stanich, Viva Suecia, Claim i Chlöe's Clue. I dissabte 15 tocaran Kaiser Chiefs, Los del Río, Ojete Calor Live, Neuman, Second, Varry Brava, Full, Nunatak, Amatria, Fanáticos, Ley Dj, Ñekü, Grises, Modelo de respuesta polar i Skizophonic.



El diumenge 16 serà el dia amb més presència valenciana, ja que es podrà disfrutar de l'actuació de La Raíz, Aspencat, Smoking Souls, Despistaos, The New Raemon & McEnroe, Delafé, Maga, Ayoho, Badlands, Lovemeback, La regadera, Tardeo, Javier Puig, El imperio del Perro i Bitches Deejays.



L'organització ha establit diferents línies d'autobusos i un enllaç directe per a cobrir Orpesa i Benicàssim. De la mateixa manera, el San San Festival ha anunciat diferents modalitats d'entrades, així com abonaments, on també s'inclou allotjament.





