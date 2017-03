Les Corts demanen el tancament de Cofrents per al 2021

Dimecres, 29 de març de 2017 a les 15:30h

La reclamació al govern espanyol també exigeix que no s’autoritze la construcció del magatzem temporal individualitzat de residus radioactius

El PP ha votat en contra de la iniciativa presentada per Compromís, PSPV i Podem, mentre que C’s s’ha abstingut.

EP / València



Que el govern espanyol tanque la Central Nuclear de Cofrents al març de 2011, data en què finalitza l’actual període de pròrroga del seu funcionament. Aquesta és la proposta que les Corts valencianes han aprovat majoritàriament amb els vots favorables dels diputats socialistes, de Compromís i de Podem, mentre que el PP ha votat en contra i C’s s’ha abstingut.



La iniciativa aprovada aquest dimecres per les Corts també reclama a l'executiu que presideix Mariano Rajoy que no s'autoritze la construcció del magatzem temporal individualitzat de residus radioactius dins de la central, ja que considera que aquest és innecessari atés que es disposa de capacitat d'emmagatzematge suficient fins al seu tancament, en 2021. A més, demana que es modifique el marc normatiu que ha paralitzat la implantació de les renovables, el conegut com a "impost al sol".



El diputat de Compromís, Juan Ponce, ha defensat la proposta i ha celebrat que aquesta és la primera vegada que les Corts diuen “sí al tancament definitiu de la central de Cofrents”.