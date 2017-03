La Unió de Llauradors detecta 'preus rebentats' en cítrics a Dia i Alcampo

Dimecres, 29 de març de 2017 a les 17:00h

Les cadenes de distribució ofereixen taronges a cinquanta i seixanta cèntims el quilo

Alcampo és una de les cadenes en què La Unió ha detectat preus de venda per baix del llindar mínim recomanat pel Ministeri d'Agricultura.

La Unió de Llauradors ha detectat "preus rebentats" en ofertes de cítrics dels supermercats Dia i Alcampo. En concret, els hipermercats Alcampo ofereixen a hores d'ara una malla de cinc quilos de taronges valencianes a 1,99 euros. És a dir, un quilo no arriba a costar ni tan sols quaranta cèntims. El preu original era de 2,99 euros els cinc quilos (0,60€/kg), de manera que s'ha rebaixat el preu un 33,44%.



A més a més, la cadena de supermercats Dia ofereix quatre quilos de taronges valencianes a 1,99 euros. En aquest cas, el preu per quilo ix a cinquanta cèntims. L'associació de llauradors ha demanat a la Direcció General de Comerç i Consum de la Generalitat i a l'Agència d'Informació i Control Alimentari (AICA), del Ministeri d'Agricultura, que inicien una investigació per a comprovar si estan incorrent en pràctiques contràries a algun dels principis rectors de la Llei de la Cadena Alimentària.



A parer de La Unió, aquestes situacions podrien vulnerar la normativa perquè s'ofereixen preus que suposen que el llaurador venga la seua producció per davall dels seus costos de producció. En aquest sentit, l'estudi de la cadena de valor sobre el sector dels cítrics elaborat pel Ministeri d'Agricultura el desembre de 2013 fixa el preu mínim de venda al públic de la taronja en 1,08 euros/kg.



Dia i Alcampo estan venent taronges a preus molt inferiors a aquest llindar mínim, de manera que la conseqüència, segons denuncia la Unió, és que "a curt o mitjà termini els productors de cítrics acaben entrant en pèrdues".