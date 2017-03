EUPV denuncia un gran contracte de Rafael Blasco amb un detingut per l'Operació Osvaldos

Dimecres, 29 de març de 2017 a les 17:15h

La diputada Rosa Pérez demanarà una revisió específica de les "greus irregularitats"

La diputada d'Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Rosa Pérez Garijo, ha denunciat que l'exconseller Rafael Blasco va firmar, poc abans de deixar el departament de Sanitat, el major contracte de l'Hospital General de València amb un empresari detingut per la denominada Operació Osvaldos. La representant d'EUPV a la Diputació de València ha recordat que la Sindicatura de Comptes també va denunciar les greus irregularitats que es produïen en aquestes contractacions, motiu pel qual va dur el cas al Tribunal de Comptes.



Segons Pérez Garijo, dos mesos abans d'abandonar la Conselleria, Blasco va firmar un contracte amb l'empresari detingut, Miguel Sanfélix García, per a la gestió integral de la logística del consorci del centre hospitalari per un import de 10,5 milions d'euros i un període de dotze anys. Aquest contracte fou ampliat en 2009 en 3,1 milions mitjançant un annex firmat per l'exgerent també detingut, Sergio Blasco i Sanfélix. El tracte atorgava a la presumpta trama la recollida de residus, però com la mercantil no es dedicava a aquestes tasques, van haver de de subcontractar-les i deixar sense justificar més de 600.000 euros. "Així van aconseguir que l'empresa participada pel presumpte testaferro s'embutxacara més de 13,6 milions amb la gestió logítica i la recollida de residus", ha explicat la diputada.



Pérez Garijo ha anunciat que demanarà al Consori de l'Hopistal General, del qual és membre, la revisió a fons per "les greus irregularitats" que conté. "Aquest fou el pirncipal negoci que la presumpta trama va realitzar amb l'Hospital mentre el nebot de Blasco estava al capdavant", ha emfatitzat.