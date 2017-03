800 usuaris de centres ocupacionals participen en una ruta senderista a Castelló de la Ribera

Dijous, 30 de març de 2017 a les 00:00h

Aquesta activitat esportiva ajuda aquestes persones a desenvolupar les habilitats motrius i la condició física, al mateix temps que ofereix convivència entre persones d’altres centres



Xavier Pérez / Castelló de la Ribera.



Per tal que tots els usuaris pogueren participar, la marxa senderista es va dividir en tres trams. Així, un primer grup, el nivell alt, va realitzar un circuit de 8,3 quilòmetres des de Castelló, passant per Senyera i la Font Amarga, amb un total de 365 esportistes.



El grup del nivell mitjà, format per 309 participants, va recórrer 4,4 quilòmetres pel camí de Santa Anna i, per últim, els usuaris del nivell baix caminaren 2 quilòmetres pel poliesportiu i la fàbrica del canyar. En aquesta darrera marxa hi van participar un total de 124 esportistes.



Des del COM han mostrat la seua satisfacció per l’èxit de la jornada i han volgut agrair la col·laboració de 50 voluntaris “que han fet possible que el senderistes d’altres poblacions se sentiren com a casa”.



Els esportistes han quedat molt satisfets amb el recorreguts, ja que han pogut gaudir de la varietat paisatgística del terme municipal, i en especial de la riquesa botànica de la Font Amarga.

L’activitat de senderisme que es realitza des del COM El Castellet permet que els usuaris desenvolupen les seues habilitats motrius i la condició física, al mateix temps que ofereix convivència entre persones d’altres centres, la qual cosa facilita el desenvolupament cognitiu i social.



Aquesta activitat ha estat possible gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament, la Policia Local, voluntaris, la Cooperativa del Camp i Videca.



A la marxa s’ha sumat part de la Corporació Municipal, encapçalada per l’alcalde Òscar Noguera i les regidores Oti Ferrando, Marta Grimaltos i Tere Fuster. La regidora de Serveis Socials, Oti Ferrando, ha manifestat a La Veu que per a l’Ajuntament “és molt gratificant que prop de 800 usuaris d’altres centres hagen gaudir dels nostres paisatges i, per altra banda, s'ha de reconéixer la labor dels treballadors del COM, que fa mesos que preparen aquest esdeveniment. Ha sigut un dia fantàstic, ja que entre tots podem fer més feliç aquest col·lectiu”.