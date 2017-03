Xavi Castillo analitza la trama dels Blasco

Dimecres, 29 de març de 2017 a les 19:30h

Susana Díaz, Pedro Sánchez, Artur Mas i Mariano Rajoy passen pel sedàs del còmic de Pot de Plom en un nou vídeo per a La Veu



Javier Cid / València.



La família Blasco ha defraudat molts diners als valencians i valencianes. L’últim cas de corrupció, el cas Osvaldos, referent a l’Hospital General, deixa Sergio Blasco, nebot de l’exconseller del PP, Rafael Blasco, fora de la presó. Vos presentem l’anàlisi en clau d’humor del nostre col·laborador, Xavi Castillo, que torna després de Falles juntament amb la companyia Pot de Plom i d’un bonic ninot regalat per la Falla Na Jordana.



Castillo no passa per alt la guerra interna al PSOE, entre Susana Diaz i Pedro Sánchez, i el cartell de la discòrdia del papamòbil a la Corunya, com tampoc no pot evitar parlar del "desafiament" sobiranista català. Acaba, però, mostrant el seu suport a un nou referèndum escocés i la seua ironia amb les frases apocalíptiques de Mariano Rajoy.