El PSPV de l’Olleria esmena la política lingüística del govern de Puig

Dimecres, 29 de març de 2017 a les 19:45h

L'abstenció dels socialistes permet que s'aprove la moció del PP contra la normativa educativa

SFJ / L’Olleria.



El PSPV de l’Olleria no està d’acord amb el Decret de Plurilingüisme dinàmic impulsat per la Conselleria d’Educació i que compta amb el suport explícit del cap del Consell, el socialista Ximo Puig. Així ho va afirmar el portaveu de l’agrupació local en resposta a una moció del PP, aprovada gràcies a l'abstenció socialista, durant el darrer ple de l’Ajuntament de l’Olleria (la Vall d’Albaida).



El PP local va dur una moció al ple del 27 de març per a demanar que el consistori “sol·licitara la retirada de l’actual decret pel qual s’estableix el model lingüístic educatiu valencià”. L’argumentació del regidor es va sostindre en una suposada “imposició” del valencià, ja que, segons l’edil, qui no estudie en valencià no tindrà tanta titulació en anglés com aquells que sí que ho facen. Les explicacions del popular van seguir fil per randa l’ideari que està estenent al respecte el partit liderat per Isabel Bonig, immers en la seua particular caravana que circula per les comarques valencianes castellanoparlants per pregonar les “macabres” intencions del decret educatiu.



Per la seua banda, el portaveu del PSPV a l’Olleria va explicar que, de bestreta, el seu grup no està d’acord ni amb la legislació educativa que dugué endavant el PP ni tampoc amb aquest decret. Una normativa que ha estat coordinada des d’Educació, però que compta amb un informe favorable de l’advocacia de la Generalitat Valenciana i del Consell Jurídic Consultiu i amb el suport explícit del president Ximo Puig, dels agents educatius i de les universitats públiques valencianes.







Tot i això, va titllar “d’ocurrència” el fet que un govern introduïsca reformes educatives, “perqué l’educació és molt més seriosa”. Finalment, el regidor va explicar que el seu grup s'abstindria perquè entén que el decret no té el consens suficient.



En el seu torn, la regidora d’Educació Ruth Martínez (Compromís) va recordar que la darrera reforma educativa al País Valencià feta pel PP es va fer amb l’oposició de tots els agents educatius, inclosa l’oposició política, i “la va aprovar en solitari”, és a dir, sense consens. Finalment, va ser l’alcalde de l’Olleria qui va intervindre en la moció. Julià Engo va asseverar que al poble hi ha consens sobre quina és la llengua vehicular del municipi, àmpliament valencianoparlant, i sobre quin n'és el nivell adequat en l'educació. A més, va concloure tot recordant que el decret està aprovat pel Consell, “presidit per un socialista”.



Acabat el debat, l'abstenció dels socialistes va permetre aprovar la moció presentada pel PP de l'Olleria que només va rebre els vots en contra de Compromis.