Rajoy i Cospedal acompanyaran Bonig al congrés del PPCV

Dimecres, 29 de març de 2017 a les 20:00h

La secretària general acudirà dissabet a l'elecció de la presidenta autonòmica i Rajoy intervindrà diumenge a la cloenda



EP / València



El president del govern espanyol i del PP, Mariano Rajoy, i la secretària general del partit i ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, visitaran València aquest cap de setmana per a acompnayar Isabel Bonig al congrés autonòmic del partit on renovarà el càrrec de presidenta de la formació conservadora. Bonig n'és l'única candidata, després de l'abandó de l'expresident de Noves Generacions José Luis Bayo el mateix dia que se celebraven les primàries, amb acusacions de falta de joc contra la direcció del partit.



Durant el cap de setmana, els líders del PP espanyol també visitaran Valladolid, on se celebra el congrés del PP de Castella i Lleó, amb Alfonso Fernández Mañueco com a candidat segur. Al conclave de La Rioja acudiran el coordinador general i responsable d'organització, Fernando Martínez-Maillo, i el subsecretari de Sectorial, Javier Maroto. Està per decidir quin membre de la direcció estatal es desplaçarà a Melilla per a donar suport a la reelecció de Juan José Imbroda al capdavant del partit.



Amb els quatre congressos d'aquest cap de setmana, que se sumen als 14 celebrats en les dues setmanes prèvies, el PP tancarà el procés de renovació interna de les seues estructures territorials amb la vista posada en les eleccions autonòmiques de 2019.