Mariola Nos entrevista l’autor de ‘La Vuelta al mundo en 80 autores’

Dimecres, 29 de març de 2017 a les 20:15h

El periodista Xavi Ayén confessa que li ha resultat “dolorós” escollir només 80 de les més de 2.000 entrevistes que ha realitzat

RedactaVeu / Vinaròs.



El periodista Xavi Ayén, autor de La Vuelta al mundo en 80 autores, ha sigut lúltim entrevistat per Mariola Nos. Durant la conversa, Xavi Ayén, un dels grans professionals internacionals de les lletres, confessa que li ha resultat “doloròs” escollir sols 80 de les més de 2.000 entrevistes realitzades.



En La Vuelta al mundo en 80 autores, Xavi Ayén ha escollit vuitanta autors de primera línia a nivell mundial; entre ells, disset premis Nobel. L’obra resumeix els seus millors títols i constitueix una autèntica guia de lectura, alhora que s'endinsa en la vida íntima dels autors, als quals Ayén ha anat a visitar fins als confins de la terra. Aquests, a més, li han revelat un munt de secrets del seu ofici, la seua vida i les seues conviccions.



Es tracta d’una selecció personal de l'escriptor que ens introdueix en els mètodes de les grans plomes del nostre temps, amb diàlegs que, en alguns casos, resulten ser autèntics documents històrics. Aquest és el cas de la conversa mantinguda amb García Márquez, qui feia vint anys que no concedia entrevistes, o de Vargas Llosa, amb qui l'autor es va reunir el mateix dia que es va anunciar que havia guanyat el Nobel. La llista es completa amb noms com Mahfuz, Lessing, Ressò, Roth, Auster, Li Clézio, Marías, Nothomb, Matute, Cabré, Voltes o Knausgärd, entre d'altres. En l’obra, els vuitanta autors estan ordenats per l'any de naixement i apareixen també als índexs per cognom, per llengua i per continent.



Xavi Ayén (Barcelona, 1969) és un dels periodistes literaris més importants a l’estat espanyol. Treballa per a La Vanguardia des dels anys noranta, època en què dirigia el suplement juvenil VANG.